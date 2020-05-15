MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDünya Bankası Hindistan'a 1 milyar dolar krediyi onayladı
GeriEkonomi Dünya Bankası Hindistan'a 1 milyar dolar krediyi onayladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 16:51,Son Güncelleme:

Dünya Bankası Hindistan'a 1 milyar dolar krediyi onayladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya Bankası Hindistan'a 1 milyar dolar krediyi onayladı
Abone Olgoogle-news

Dünya Bankasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ciddi derecede etkilenen yoksul ve savunmasız ailelere sosyal yardım sağlanması amacıyla Hindistan'a 1 milyar dolarlık acil durum kredisini onayladığı bildirildi.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, geçen ay sağlık sektörü için açıklanan 1 milyar dolarlık paketle birlikte Hindistan'a toplamda 2 milyar dolarlık kredinin taahhüt edildiği belirtildi. Hindistan'ın nüfusun yarısı günlük 3 dolardan az kazanıyor.

Dün, Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, 80 milyon göçmen işçi için 2 ay süreliğine 463 milyon dolar değerinde tahıl yardımı sağlanacağını kaydetmişti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında 265 milyar doların üzerinde ekonomik yardım paketi hazırlanacağını duyurmuştu. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle