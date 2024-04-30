Dubai serbest bölgesinde Türk şirket sayısı yüzde 17 arttı

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Uluslararası genişleme planlarını hızlandırmak ve farklı pazarlara erişmek isteyen Türk iş insanlarının yurt dışında şirket kurma talebi artarken, son yıllarda Dubai pazarı öne çıktı. Dubai Muhtelif Emtia Merkezi (DMCC) tarafından yayımlanan veriler, Dubai Serbest Bölgesi'ndeki Türk şirket sayısının 2023’te yüzde 17 arttığını ortaya koydu. Dubai'ye yönelik bu ilginin doğrudan yabancı yatırımcılara sağlanan kolaylık, Dubai’de kişisel gelir vergisinin 0 olması ve prosedürsel esneklik olduğunun altını çizen Ortac International Accounting Kurucu Ortağı Murat Ortaç, “Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla çok avantajlı bir vergi rejimi sunan Dubai, kozmopolit nüfusu ve nitelikli işgücüyle Türk şirketlerin de ilgisini çekiyor. Türkiye ve Dubai arasında önümüzdeki 5 yılda 40 milyar dolara ulaşması beklenen ikili ticaret hacmi de bu ilgiyi destekliyor” dedi.

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TÜRK ŞİRKET SAYISI 570’İ AŞTI

Mücevherattan kripto para piyasalarına, emtia ticaretinden oyun ve teknoloji sektörüne, farklı iş kollarındaki şirketlerin Körfez pazarına ulaşması için bir merkez vazifesi üstlenen Dubai’deki serbest ticaret bölgesi, 2023’te 2 bin 700’e yakın yeni şirket tarafından tercih edildi. Türk yatırımcılar ve iş insanları tarafından bölgede kurulan şirket sayısının 570’i aştığını vurgulayan Murat Ortaç, “Dubai serbest ticaret bölgesinin yaşam alanlarında hayatını sürdüren Türk vatandaşlarının sayısının 30 binden fazla olduğu biliniyor. Hem yaşamak hem de çalışmak için elverişli bir ortam sunan Dubai’de şirket kuruluşu işlemi ise 7 iş günü içinde tamamlanabiliyor. Bu sayede sadece 7 iş günü içinde şirket kuruluşunu tamamlıyor, 2 yıllık yatırımcı vizesiyle şirket sahiplerine teslim ediyoruz” dedi.

2024’ÜN İŞ LOKASYONLARI ARASINDA DUBAİ ÖNDE ÇIKIYOR

Yurt dışı pazarlarda şirketleşme planı yapan iş insanları için kurumlar vergisi oranının ve genel hatlarıyla vergi rejiminin önem arz ettiğine dikkat çeken Murat Ortaç, “Dubai’yi de kapsayan Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 9'luk oranıyla dünyanın en az asgari kurumlar vergisi alan ülkeleri arasında neredeyse başı çekiyor. 23 Şubat 2024 tarihinde Gri listeden çıkması ile birlikte Dubai, 2024’ün en popüler ve iş yapmaya en elverişli ülkesi olarak dikkat çekiyor” diye konuştu.