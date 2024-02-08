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Döviz mevduatları geriledi

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#Döviz#Mevduat#Piyasa
Döviz mevduatları geriledi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 14:39

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 milyar 86 milyon dolar azaldı.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 2 milyar 86 milyon dolar azalış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 178 milyar 376 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 Şubat ile sona eren haftada 176 milyar 290 milyon dolara geldi.
 
Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 39,20 milyon dolar artarak 103 milyar 856,50 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 3 milyar 125,60 milyon dolar azalarak 72 milyar 433,80 milyon dolara geriledi.
 
Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2 milyar 382 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 675 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 3 milyar 57 milyon dolar düşüş gösterdi.

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#Döviz#Mevduat#Piyasa

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