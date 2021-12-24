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Döviz kurlarında düşüş sürüyor

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Döviz Kuru#Düşüş
Döviz kurlarında düşüş sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi akşamı Kabine Toplantısı’ndan sonra yaptığı değerlendirmelerde öne çıkan ‘kur garantili TL vadeli mevduat’ açıklamasından sonra döviz kurlarında başlayan sert düşüş dünkü işlemlerde de devam etti.

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Dün döviz kurlarında derinleşen satışlar sonrası dolar, Euro ve Sterlin’in Türk Lirası karşındaki 4 günlük kaybı yüzde 44’ü aşarken; gram altın da dolar kurunda yaşanan sert düşüşlerle kaybını yüzde 44 civarına taşıdı. Dolar kuru haftanın dördüncü işlem gününe 11.80 TL seviyesinden başlarken, ilerleyen saatlerde gelen satışlarla 10.23 TL’ye kadar geri çekilerek, 16 Kasım tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Dolar, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde, yüzde 7.10 oranında düşüşle 11.32 TL seviyesinde bulunuyordu. Dün 14.64 TL ile 11.62 TL seviyesinde hareket eden Euro, günü yüzde 7.01 düşüşle 12.86 TL seviyesinden tamamladı. 13.78 TL seviyelerine kadar gerileyen Sterlin kuru da, günü 15.24 TL’den bitirdi.

600 TL’NİN ALTINI GÖRDÜ

Pazartesi günü tarihi rekor seviyesini 1062 TL’ye kadar yükselten altının gram fiyatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası, dolar kurunda başlayan sert düşüş hareketi ile, dünkü işlemlerde 594 TL seviyesine kadar gerilerken, yaklaşık 5 haftanın en düşük seviyesini gördü. Güne 685 TL’den başlayan gram altın, kapanış saatinde önceki günün kapanışına göre yüzde 6.5 düşüşle 661 TL’den alıcı buldu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1085 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 447 liradan işlem gördü.

Döviz kurlarında düşüş sürüyor

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Borsa İstanbul, dün güne yüzde 1.73 artışla 1835 puandan başlarken; günü yüzde 0.06 oranında artışla 1.805 puandan tamamladı. Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Onurcan Bal,”Yeni düzenlemenin kısa vadede yatırımcıları döviz mevduatlarının bir kısmını TL mevduata çevirme ya da en azından yeni döviz talebini önleme konusunda etkili olabileceğini ve TL’nin stabilize olmasına yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Kurdaki sert kayıpların etkisiyle gram altın fiyatlarında da sert düşüşler söz konusu oluyor. Kur cephesinde bir denge arayışı söz konusu. Dolar/TL kurunun 10’lu seviyelerin altına sarkması panik satışlarını arttırabilir” dedi.

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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Döviz Kuru#Düşüş

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