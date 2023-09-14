Dönüşümün yol haritası çizilecek

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması beklenen ‘Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası,’ 15-16-17 Eylül tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Deprem Şûrası’nda, başta İstanbul olmak üzere tüm şehirlerin depreme karşı dirençli hale getirilmesi gündemiyle, ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımları ile ortak bir yaklaşım ve yol haritasının geliştirilmesi amaçlanıyor.



YENİ YASAYA HAZIRLIK



Deprem risklerinin tüm yönleriyle ele alınarak dönüşüm stratejilerinin belirlenmesi ve tavsiye kararlarının alınması hedeflenen Deprem Şûrası’nda; kentsel dönüşümden konut arzına, dönüşüm sürecini geciktiren hukuki kararların çözümünden dönüşüm modellerine kadar birçok konu başlığı ele alınacak, yeni hazırlanacak deprem yasasının altyapısı oluşturulacak. Şûra’da, Türkiye’nin afetlere karşı güçlendirilmesi vizyonu çerçevesinde, alanında uzman isimlerin katılımıyla ‘Kentsel Dönüşüme İlişkin Yasal Stratejiler Komisyonu’, ‘Kentsel Dönüşümde Finansmana Yönelik Stratejiler Komisyonu’, ‘Kentsel Dönüşümün Önceliklendirilmesine Yönelik Stratejiler Komisyonu’, ‘Konut Arzına Yönelik Stratejiler Komisyonu’, ‘Kamuoyu Farkındalığı Oluşturmaya Yönelik Stratejiler Komisyonu’ ve ‘İstanbul’da Kentsel Dönüşüme Yönelik Yeni Stratejiler Komisyonu’ başlığında 6 komisyonun toplantısı gerçekleştirilecek.



‘Kentsel Dönüşüme İlişkin Yasal Stratejiler Komisyonu’, dönüşümün önündeki engellerin hukuki anlamda çözülmesi için çalışırken, ‘İstanbul’da Kentsel Dönüşüme Yönelik Yeni Stratejiler Komisyonu,’ kamu ve özel sektör işbirliklerini masaya yatıracak.