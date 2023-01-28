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Dönmez: Avrupa’ya gaz sevkiyatı yapabiliriz

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#Fatih Dönmez#LNG#Gaz Sevkiyatı
Dönmez: Avrupa’ya gaz sevkiyatı yapabiliriz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 07:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “5 LNG terminalimizin bir kısmı özellikle yaz aylarında müsait. Talep ettiği takdirde Avrupa ülkelerine bu terminalleri kullanmak suretiyle kendilerine gaz sevkıyatı yapabiliriz” dedi.

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Bakan Fatih Dönmez, Al Jazeera’ye gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, dünyada enerji krizi yaşandığını belirterek, “Eğer taraflar kabul ederse enerji krizinin aşılması konusunda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmaz üzere yapıcı bir rol üstlenebiliriz” ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, “5 LNG terminalimizin bir kısmı özellikle yaz aylarında müsait. Talep ettiği takdirde Avrupa ülkelerine bu terminalleri kullanmak suretiyle kendilerine gaz sevkiyatı yapabiliriz” dedi.

ALTERNATİFLERİ ARTTIRDIK

Dönmez, şöyle devam etti: “Biz 20 yıl önce sadece Rusya’dan doğalgaz alırken bunun yanına dost ve kardeş ülke Azerbaycan’dan yeni boru hatları inşa ettik. Komşumuz İran’dan boru hattı ile doğalgaz getiriyoruz. Bunun yanı sıra LNG terminallerinin sayısını ve kapasitelerini artırdık. Bugün 2’si karada 3 denizde 5 LNG terminalimize ulaştık. Bununla biz tedarik çeşitliliğini sağlamış olduk. Başta körfez ülkeleri olmak üzere Mısır, Cezayir, Nijerya’dan LNG alıyoruz. Zaman zaman ABD’den de alıyoruz. LNG terminallerinin kapasitesi ve sayısı bakımından baktığımızda Avrupa herhalde bizim kadar kapasitesi olan yok. Onlar son yıllarda LNG kapasitesini ve terminallerini artırdı.”

 

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#Fatih Dönmez#LNG#Gaz Sevkiyatı

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