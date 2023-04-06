Dokuz ile 6’ncı bölge destekleri verilecek... Deprem illeri cazibe merkezi programında

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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, depremden etkilenen dokuz il cazibe merkezleri programına alındı. Böylece bu illerdeki yatırımlara 6’ncı bölge destekleri verilebilecek. Bu destekler; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi desteği, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisinden oluşacak.

DOKUZ İLİ KAPSIYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sivas’ın belirlenen ilçelerinde asgari 1 milyon 500 bin TL tutarındaki yatırımlara 6’ncı bölge teşvikleri verilecek. Bu yatırımlara verilecek faiz ve kâr payı desteği 30 milyon lirayı geçemeyecek. Deprem nedeniyle zarar gören yatırımların yerine konulması için yapılan yatırımlar ve yatırım süresi devam eden projeler, program kapsamına alınacak.

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Deprem nedeniyle hasar gören fabrikaların yerine konulması için yapılacak yatırımlarda; sigorta primi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği, yatırım tamamlandıktan sonra Ağustos 2022 –31 Ocak 2023 arasındaki ortalama işçi sayıları dikkate alınarak verilecek.

İSTİHDAM DESTEĞİ

Depremde tamamen yıkılan işletmelerde tüm istihdam ilave istihdam olarak değerlendirilecek. Ağır hasarlı tesislerde yüzde 25’i mevcut istihdam, yüzde 75’i ilave istihdam; orta hasarlı tesislerde yüzde 50’si mevcut istihdam, yüzde 50’si ilave istihdam, az hasarlı tesislerde yüzde 75’i mevcut istihdam, yüzde 25’i ilave istihdam, hasarsız tesislerde ise yüzde 90’ı mevcut istihdam kabul edilerek uygulanacak. Ayrıca orta hasarlı, az hasarlı ve hasarsız tesislerde sigorta primi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği toplamının sabit yatırım tutarına oranı yüzde 200’ü geçemeyecek. Hasar oranı ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen raporla belirlenecek.

6. BÖLGE TEŞVİKLERİNDEKİ BAŞLICA UNSURLAR

* Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurtiçinden ve yurtdışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için KDV ödenmiyor.

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* Yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için Gümrük Vergisi ödenmiyor.

* Yatırım yeri tahsis edilebiliyor.

* 6. bölgede Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırımlar için Gelir/Kurumlar Vergisi Yüzde 90 indirimli uygulanıyor, bu uygulama ödenmeyen vergilerin toplamı yatırımın yüzde 35’ine ulaşana kadar devam ediyor.

* İşveren tarafından ilgili kurumlara ödenen sigorta primi işveren payı ve sigorta primi işçi payının asgari ücrete tekabül eden kısmı Ekonomi Bakanlığınca karşılanıyor ve gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmı terkin ediliyor. Sigorta primi işveren payı yedi yıl (yatırım OSB’de ise 9 yıl), sigorta primi işçi payı ve işçi gelir vergisi stopajı 10 yıl boyunca uygulanıyor.

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* Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde 70’ine kadar kullanılan kredinin faiz veya kâr payının belli bir kısmı Ekonomi Bakanlığınca karşılanıyor. Bölgede sağlanan destek TL cinsi krediler için 7 puan ve döviz cinsi krediler için 2 puan düzeyinde.

‘BEKLEDİĞİMİZ BİR DESTEKTİ’

Arsan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan dokuz ili kapsayan kararı, “Beklediğimiz bir destekti” şeklinde yorumladı. Arıkan, “Teşvikler moral oluyor. Kahramanmaraş her geçen gün daha iyiye gidiyor. Sanayi yüzde 20 oranında üretime başladı. Kentteki sağlam konutların yüzde 50’si doldu. Fabrikalar imar izni bekliyor” dedi.

‘Sigorta şirketlerini bekliyoruz’

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TECO Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Zülkadiroğlu da teşviklerin bölgedeki sanayiciyi cesaretlendirdiğini belirtti. “Şu anda tüm sanayiciler fabrikalarında sigorta şirketlerinin süreci tamamlamasını bekliyor. Yoğunluktan sigorta şirketleri yetişemiyor” diyen Zülkadiroğlu, bu süreçten sonra teşviklere yönelebileceklerini söyledi.