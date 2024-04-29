Doğuş Otomotiv'de 6.5 milyar liralık satış

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Borsa İstanbul'da işlem gören Doğuş Otomotiv'de Doğuş Holding 22 milyon adet payın borsada işlem gören statüye dönüştürülmesi için harekete geçti.

Dönüştürülen hisselerin satılması durumunda bugünkü fiyatlarla ortalama olarak Doğuş Holding'in kasasına 6.5 milyar lira girmesi bekleniyor.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin %10’unu temsil eden 22.000.000 TL nominal değerli payların borsada işlem gören pay niteliğine dönüştürülmesine karar vermiştir. Bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı’nın i-SPK 128.19 (14.02.2023) tarih ve 9/178 s.k.) sayılı İlke Kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 27’nci maddesi gereği sermaye’nin %3’ünü aşan Borsa’da işlem gören nitelikte olmayan payların Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi ve Borsa’ da satılabilmesi için hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu Kurul onayına sunulmuştur. Pay Satış Bilgi Formu’nun SPK tarafından onaylanması halinde, söz konusu paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülebilecektir.

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Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla, Doğuş Holding A.Ş.