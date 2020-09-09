‘Doğum iznindeki eşin AGİ’sini baba alabilir’

Çalışanlar eş ve çocuklarına göre asgari geçim indirimi alıyorlar. Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi eşin çalışıp çalışmadığına göre değişebiliyor. İstanbul’da bir vatandaş, Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB), evli bir çocuklu olarak bir kamu kurumunda çalıştığını, kamu personeli olarak çalışan eşinin doğum nedeniyle 6 ay ücretsiz (aylıksız) izne ayrıldığını belirterek, eşinin ücretsiz izinli olduğu dönemde eşinden dolayı asgari geçim indiriminden faydalanıp faydalanamayacağını sordu. Şirketler ya da kişiler Gelir İdaresi Başkanlığı’na tereddüt edilen konularda özelge adı altında soru sorabiliyorlar. Verilen yanıtlar da kişi isimleri belirtilmeden yayımlanıyor.

EMEKLİYSE NE OLUYOR?

Gelir İdaresi Başkanlığı verdiği yanıtta, ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandığını belirterek, indirimin, asgari ücretin yıllık brüt tutarının, mükellefin kendisi için yüzde 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere, ilk iki çocuk için yüzde 7.5, üçüncü çocuk için yüzde 10, diğer çocuklar için yüzde 5’i olarak uygulandığını anlattı. Verilen özelgede, tebliğde yer alan, “Sadece ücret geliri elde eden eş, ‘çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş’ kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir” açıklaması hatırlatıldı.

BİLDİRİM YAPILMALI

Özelgede sonuç olarak, “Bu hüküm ve açıklamalara göre, doğum nedeniyle 6 ay ücretsiz (aylıksız) izne ayrılan eşiniz, ücretsiz izinli olduğu dönemde çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edileceğinden, eşiniz ve 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocuğunuz için ‘Aile Durumu Bildirimi’ ile işverene bildirimde bulunmak kaydıyla, asgari geçim indiriminden faydalanmanız mümkün bulunmaktadır” denildi.

44 LİRA FARK VAR

Bu yıl bir ücretli eşi çalışmıyorsa ve bir çocuğu varsa aylık 297.98 asgari geçim indirimi alıyor. Eğer aynı kişinin eşi çalışıyorsa 253.83 lira alıyor. Aylık 44 liralık fark bulunuyor. Evli eşi çalışamayan üç çocuklu bir çalışan 375.23 lira, eşi çalışıyorsa ise 331.09 lira alıyor. Bu tutarlar aylık olarak hesaplara ekleniyor.