Doğu Karadeniz'den ihracat yüzde 3 arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın 9 aylık döneminde 975 milyon 96 bin 943 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. Söz konusu dönemde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttığını ifade eden Kalyoncu, bölge ihracatında Trabzon'un ilk sırada yer aldığını, bu kenti Rize, Artvin ve Gümüşhane'nin izlediğini bildirdi.

Trabzon'un ihracatında yüzde 5 artış yakalandığına dikkati çeken Kalyoncu, şu bilgileri verdi:

"Yüzde 29 oranındaki en yüksek ihracat artışı ise Artvin'den yapılan ihracatta yaşanmıştır. Artvin ihracatında yaşanan yüksek oranlı artıştaki en önemli etken, Gürcistan'ın önceki yıllarda başka ülkelerden tedarik ettiği ürünleri pandemi nedeniyle lojistik avantajlarından dolayı bölgemizden tedarik etmeye yönelmesidir. Rize ve Gümüşhane ihracatında görülen düşüş ise bu illerin ihracatında en büyük paya sahip olan madencilik ürünlerinin ihracatının pandemi etkisinden dolayı sekteye uğraması, siparişlerin önceki yıllara göre önemli oranda düşmesidir."

Kalyoncu, bölge ihracatında 552 milyon 753 bin 348 dolarla fındık ve mamullerinin ilk sırada yer aldığını, bunu 115 milyon 546 bin 857 dolarla yaş meyve sebze ürünlerinin ve 89 milyon 237 bin 844 dolarla madencilik ürünlerinin takip ettiğini belirtti. Tarım ürünleri başlığı altında yer alan su ürünlerinin dış satımında yüksek artış görüldüğünü bildiren Kalyoncu, "Bölgemizden yapılan su ürünleri ihracatı 9 ayda yüzde 47 artışla 84 milyon 800 bin 77 dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

BÖLGEDEN 125 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kalyoncu, Doğu Karadeniz'den bu dönemde 125 ülkeye ihracat yapıldığını, en fazla ürün gönderilen ilk 5 ülkenin İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu bildirdi. Pandemi nedeniyle talebin daralmasına rağmen bölge ihracatının artış trendini sürdürmesinin ihracatçıların takdire şayan çalışmalarının sonucu olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Uluslararası piyasalarda yaşanan talep daralması nedeniyle rakip ülkelerin fiyat düşürerek kıyasıya rekabetle karşımıza çıkması ihracatçımızı zorlamaktadır. Lojistik maliyetlerinde ihracatçımızın desteklenmesi halinde ihracatımızın hızlı bir şekilde hedeflenen rakamlara ulaşması sağlanmış olacaktır. Ayrıca, tüm rakip ülkelerin üretim kesimine ve ihracatçısına parasal teşvikler uyguladığı bir dönemde firmalarımızın finansman imkanlarına erişimi konusunda teminat temininde yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması, Hazine Kefaleti sistemiyle Kredi Garanti Fonu imkanlarının ihracatçı lehine daha da geliştirilmesi ve kredi imkanlarının artırılması ihracatımızın gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır."

Kalyoncu, seyahat kısıtlaması uygulayan ülkelerle temasa geçilerek, belli şartları taşıyan, son 72 saatte yaptırdığı testin sonucunu ibraz edecek iş insanlarına kolaylık sağlanması için de ihracatçılara yardımcı olunmasını istediklerini bildirdi.