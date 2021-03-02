Doğu Karadeniz ihracatta atağa kalktı! Yüzde 21 arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğine (DKİB) bağlı Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'den bu yılın ilk 2 ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış gösterdi.

DKİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yetki alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak ve şubatta 288 milyon 713 bin 446 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Buna göre, geçen yıl ocak ve şubatta 237 milyon 676 bin 38 dolar gelir sağlanan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 21 arttı.

Bölge ihracatında, 251 milyon 235 bin 102 dolarla Trabzon ilk sırada yer alırken bu ili sırasıyla Rize, Gümüşhane ve Artvin izledi.

Ocak ve Şubat 2021'de en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler, 186 milyon 815 bin 822 dolarla fındık ve mamulleri, 39 milyon 138 bin 93 dolarla yaş meyve ve sebze ürünleri oldu.

Su ürünleri 17 milyon 338 bin 148 dolarla 3., maden ve metaller sektörü ise 17 milyon 4 bin 472 dolarla 4. sırada yer aldı.

Doğu Karadeniz'deki söz konusu 4 ilden, yılın ilk 2 ayında 99 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İtalya, Rusya Federasyonu, Polonya, Almanya ve Fransa en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bu yılın ilk 2 ayında yaşanan ihracat artışının çok önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Kovid-19 salgınının getirdiği birçok olumsuzluğa rağmen ihracatçının bu başarıyı yakalamasının takdire şayan olduğunu ifade eden Kalyoncu, Türkiye'nin 2020 yılı için açıklanan yüzde 1,8 oranındaki büyüme rakamında ihracatın büyük payı bulunduğunu belirtti.