Doğru projeler ile iki kat büyüdü

2003 yılında 111 hektar alanda organize sanayi bölgesi hüviyeti kazanan ve Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB), doğru yönetim stratejileri ile çağdaş bir OSB haline geldi. 2008 yılında imar planının onaylanmasından sonra hızla alt yapı yatırımlarını gerçekleştiren bölgede, aynı yıl 40 olan faal firma sayısı günümüzde 135’e yükseldi. Bu dönem içinde bölge de 210 hektar büyüklüğe ulaştı. Bölgenin kurulduğu günden itibaren HOSABSİAD ve HOSAB yönetimlerinde aktif görevler üstlenen, 2016 yılından bu yana da HOSAB Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Ömer Faruk Korun, bu gelişmede bölge sanayicisinin birlikteliği ve ortak akılla doğru projeleri hayata geçirmenin önemli rol oynadığını söyledi.

AKÇALAR OSB’Yİ BÜNYESİNE KATTI

Korun süreci şöyle anlattı: “2008 yılından itibaren alt yapı yatırımlarına başladık. Yönetim merkezimizi yaptık, atık su arıtma tesisimizi kurduk. Sanayiye uygun şartlar oluşturmaya başlayınca bölgemizde fabrika yatırımları da arttı. Bu süreçte Bursa merkezindeki OSB’lerde arsa fiyatlarının yükselmesi, bizim de daha uygun fiyat sunmamızla yerli ve yabancı yatırımcı ilgisi büyük oldu. 2014 yılında sınırlarımızda yer alan üç büyük firmayı ıslah OSB düzenlemesinden bünyemize kattık. Yine sınır komşusu olduğumuz ve aynı düzenlemeden OSB hakkı kazanan Akçalar OSB’yi 2019 yılında HOSAB içine aldık. Böylece HOSAB, Bursa’nın batısında hızla gelişim gösteren yüzde 90 doluluğa ulaşan gözde bir bölge oldu. Günümüzde Bursa’nın en büyük 250 firmasından 13’ü bünyemizde yer alıyor. Otomotiv sektöründeki firmaların ağırlıkta olduğu bölgemizde 6 Ar-Ge, 2 de tasarım merkezi bulunuyor.”

20 MİLYON TL'LİK ALT YAPI YATIRIMI

HOSAB Başkanı Ö. Faruk Korun, Akçalar sanayisini bünyelerine alarak hem ülkede örnek bir adım attıklarını hem de HOSAB’ın deneyimleri ile sanayiye daha az maliyetle daha etkin hizmet sunduklarını belirtti. Sınır komşusu iki OSB’de iki yönetim yerine kaynakları etkin kullanmaya dönük bu adım sonrası 2020 yılında bölgenin alt yapı yatırımlarına başladıklarını vurgulayan Korun, şunları söyledi: “Bizim şu anda odaklandığımız bölge Akçalar Gelişim Bölgemiz. HOSAB’ın diğer noktalarında alt yapı yatırımlarını tamamlamış durumdayız. HOSAB Akçalar Gelişim Bölgesi’nde yatırımlar devam ediyor. 2021 yılında bunları önemli ölçüde tamamlayacağız. Su, atık su, doğalgaz, elektrik, yol gibi alt yapıların yenilenmesi ve mevcut HOSAB sistemi ile entegrasyonun sağlanması amacıyla yapılacak yatırımların ihalelerini 2020 içinde yaptık. İlk etapta 20 milyon TL’lik alt yapı yatırımı yapıyoruz ve en kısa sürede Akçalar Gelişim Bölgesinde de çağdaş hizmetleri sunan durumda olacağız.” Korun, HOSAB’ın teknik donanımı ve bilgi birikimini ıslah OSB düzenlemesi kapsamında OSB olan Kayapa Organize Sanayi Bölgesi ile de paylaştıklarını, yaptıkları protokol ile Kayapa OSB’ye teknik danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi.

SANAYİCİNİN EN BÜYÜK İSTEĞİ BAĞLANTI YOLU

HOSAB Başkanı Ö.Faruk Korun, bölge içinde yol, peyzaj, aydınlatma gibi ulaşım olanaklarını çağdaş bir ölçekte tamamlayıp çehreyi değiştirdiklerini söyledi. Korun, “Ancak bölgemize ulaşım konusunda merkezi ve yerel idarenin bağlantı yollarını tamamlamamasından dolayı büyük sıkıntılar çektiğimizi belirtmek isterim. Bursa-İzmir karayolundan bölgemize olan 7 kilometrelik halihazırdaki bozuk ve tek şeritli yol, gerek çalışanlarımızın gerekse malların gidiş-gelişinde sanayicimizin en büyük derdi. Burada yoğun kazalar oluyor, üretimlerin transferinde sıkıntılar yaşanıyor, trafik yoğunluğu zaman ve iş kaybına yol açıyor.

Bu bağlantı yolunun Büyükşehir tarafından 40 metrelik bulvara dönüştürülmesi konusunda 6 yıl önce başlatılan kamulaştırmalar, bütçe kısıtları nedeniyle tamamlanmış değil. Buna bir alternatif olarak Karayolları ile Bursa-İzmir Otoyolu Başköy mevkiinden 4 kilometrelik yeni bir bağlantı yolu yapılması konusunda proje geliştirdik. Büyükşehir Belediyesi de bu projenin içinde. Bu projenin yatırım planına alınıp yapılmasını bekliyoruz. Ancak ödenek sıkıntısı nedeniyle orada da yol alamıyoruz.

Bu konularda Ulaştırma ve Sanayi bakanlarımız, milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz nezdinde birçok girişimimiz var. Ancak henüz somut bir adım atılamadı. Sanayicilerimiz, HOSAB’a günümüz Türkiye’sine yakışır şekilde ulaşım için bağlantı yollarının yapılması konusunda, gerek yerel gerekse merkezi yönetim nezdinde ivedi destek bekliyor.”

50 YILLIK ARZ GÜVENLİĞİ

Başkan Faruk Korun, elektrik, doğalgaz, atık su arıtma, proses ve kullanma suyu, yol ulaşım ve iletişim gibi her türlü alt yapının tamamladığını belirterek yapılan yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi: “Elektrik dağıtım şebekemizi yer altına aldık. Bölgemizde hızlı gelişim nedeniyle artan kapasiteye cevap verebilmek için TEİAŞ ile ortaklaşa bir yatırıma imza attık. HOSAB’ın tahsis ettiği alanda TEİAŞ’ın yaptığı 154 indirme merkezini hizmete soktuk ve bölgemizin önümüzdeki 50 yıllık enerji arzını garanti altına aldık. Bu merkez aynı zamanda sadece HOSAB’a değil, Kayapa OSB, Kayapa, Hasanağa ve Akçalar’daki nüfusa da hizmet veriyor.

ATIKSU ARITMA TESİSİ KAPASİTESİ ARTTIRILDI

HOSAB, çevreye gerek atık sular ve baca emisyonları anlamında olumsuz hiçbir etkisi olmayan bir bölgedir. Bursa’da sıfır atık belgesi alan ilk OSB’yiz. 10 yıl önce kurduğumuz atık su arıtma tesisi kapasitemizi büyümemiz paralelinde 3.5 kat artırarak günlük 3.500 metreküpe çıkarttık. Tesisi daha da büyütülebilir planladık. Hasanağa Barajından aldığımız suyu ileri arıtmaya tabi tutarak, sanayinin proses ve kullanma suyu sorununu 2014 yılında bitirdik.

REKABET AVANTAJI SAĞLIYORUZ

Yönetim olarak tüm gayretimiz sanayimiz için rekabetçi, istikrarlı ve güvenilir şekilde elektrik, doğalgaz, su, atık su arıtma gibi alt yapı hizmetlerini sunmak ve yeşil bir OSB olarak örnek teşkil etmek. Katılımcı firmalarımıza sağladığımız faydayı alt yapı imkanları yanında, kümelenme projeleri, eğitim gibi çalışmalarla her geçen gün arttırmak, sanayimizin uluslararası alanda rekabet gücüne katkı koymak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

İTFAİYE MERKEZİ AÇILDI

HOSAB Başkanı Ö.Faruk Korun, Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 2020 yılında bölgeye kazandırdıkları HOSAB İtfaiye Merkezi ile daha güvenli bir hale geldiklerini söyledi. Korun, “Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katkıları sayesinde 2019’da imzaladığımız protokol ile bölgemiz içinde HOSAB mülkiyetindeki alanda itfaiye ve sağlık merkezi inşaatını yapıp, itfaiye dairesine tahsis ettik. 4 araç kapasiteli, Bursa’nın en modern itfaiye merkezini ekim ayından bu yana hizmet veriyor. HOSAB olarak tam donanımlı bir itfaiye aracını da burada hizmet vermek için bir ay içinde teslim edeceğiz. Bu merkez sadece HOSAB’a değil, bölgemizdeki önemli bir nüfusa hizmet üretecek, aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi oldu” dedi.

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