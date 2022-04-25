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Dogecoin'de Twitter hareketliliği! Elon Musk'ın adı yetti

#Dogecoin#Twitter#Elon Musk
Dogecoinde Twitter hareketliliği Elon Muskın adı yetti

Twitter'ı satın almak üzere olan milyarder iş adamı Elon Musk'ın desteklediği Dogecoin yükselişe geçti. Satın alma iddialarını Dogecoin kısa sürede fiyatlamaya başladı ve yüzde 6'ya yakın değer kazandı.

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Milyarder iş adamı Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına ramak kaldı. Twitter yönetiminin Musk'ın satın alma teklifine sıcak bakacağına dair gelişmeler Dogecoin'i yükseltti. Dogecoin yüzde Twitter gelişmesiyle birlikte yüzde 6'ya yakın primli seyrediyor.

Kripto para birimleri kan kaybederken Dogecoin yükselişe geçti. Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın almak üzere olması Dogecoin'e prim yaptırdı.

Dogecoin'e ilişkin gelişmelerin hemen hemen hepsini Twitter üzerinden duyuran Musk'ın bu hamlesiyle birlikte yeni duyurular yapabileceği beklentileri de arttı.

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OLUMLU TEPKİ

Elon Musk'ın Twitter'a hisse başına 54.20 dolar teklifinde bulunmuştu ve Twitter yönetiminin de bu rakamı kabul ettiği iddia ediliyor. Kripto para piyasalarında sadece Dogecoin bu gelişmeyi fiyatladı ve yükseliş yaşadı.

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DOGECOIN GÜÇLENİYOR

Dogecoin yüzde 6'ya yakın primle 0.1393 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Dogecoin bir süredir 0,12 dolar ile 0,14 dolar aralığına sıkışmıştı.

Dogecoinde Twitter hareketliliği Elon Muskın adı yetti

HAFTA SONU BULUŞTULAR

Elon Musk ve Twitter yönetimi satışa dair teklifi değerlendirmek için hafta sonu bir araya geldi. Masada bazı konuların bulunduğu ve zorlu olan maddeler nedeniyle anlaşmanın garanti olmadığı da belirtildi.

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ÖDEME KONUSUNA ODAKLANILDI

Twitter'a ne kadar ödeme yapacağı konusunda da pazarlıkların devam ediyor olması büyük önem arz ediyor. Musk en son teklifinde 43 milyar doları gözden çıkarmıştı. Twitter bu hafta ilk çeyrek bilançosunu açıklayacak.

TWITTER'I ÇOK İYİ KULLANIYOR

İş insanı Elon Musk, Twitter üzerinden birçok paylaşımda bulunuyor. Kripto paralara olan merakını Twitter üzerinden de belli eden Musk, Dogecoin'e ilişkin manipülatif açıklamalarda da bulunuyor. Satışın olması halinde Twitter'ın logosunun Dogecoin logosuna benzer bir hal alması da beklentiler içinde. Ayrıca Twitter'ı satın alması halinde tweetlere düzenleme yapılabileceğine dair değişikliği de gerçekleştirmesi bekleniyor.

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#Dogecoin#Twitter#Elon Musk

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