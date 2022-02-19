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Doğalgaz desteğine başvurular başladı

#Derya Yanık#Doğalgaz Desteği#E-Devlet
Doğalgaz desteğine başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen ‘Doğalgaz Tüketim Desteği’nde başvuruların bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

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Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ‘Doğalgaz Tüketim Desteği’ne başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını belirterek, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek” dedi. Ödemelerin mart ayı içinde yapılacağını hatırlatan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği’nde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak 2 dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1150 TL arasında değişecek” dedi. İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede oturan ve doğalgaz aboneliği olan herkesin destekten yararlanabileceğini kaydeden Bakan Yanık, “Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet üzerinden yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak” dedi. Bakan Yanık ayrıca sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdürenlere belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacaklarını kaydetti. ‘Doğalgaz Tüketim Desteği’ne ‘https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti’ adresinden başvuru yapılabilecek.

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#Derya Yanık#Doğalgaz Desteği#E-Devlet

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