DKD Yönetim Kurulu Başkanı Nagihan Yılmaz’dan çevre çağrısı... Atık yağ milli servet

Haberin Devamı

Yılmaz, “Bitkisel atık yağ aslında milli servet. Avrupa Birliği’nde asıl kısmı hanehalkı atıklarından oluşan belediye atığının yüzde 49.6’sı geri dönüştürülürken, Türkiye’de ise bu oran yüzde 12.3 seviyesinde bulunuyor” dedi.

BİYODİZEL ÜRETİLİYOR

Ekonomi basınıyla bir araya gelen Yılmaz, ev ve işyerlerinde kullanılan bitkisel atık yağları çevreye zarar vermeden doğru bir şekilde kaynağında ayırmanın önemine vurgu yaptı. Yılmaz, “1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor. Atık yağlar, genellikle su yollarına, akarsulara veya denizlere döküldüğünde tüm ekosisteme ciddi zararlar verebiliyor. Türkiye’de aylık yaklaşık 3 bin 500 ton bitkisel atık yağ toplanıyor. 2023 yılı için gerçekleşen yıllık 35 bin ton, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı verisi. Şu andaki verilere göre ülkemizde bitkisel atık yağ ve bundan üretilen biyodizelin ekonomik büyüklüğü 78 milyon dolar. Yani bitkisel atık yağı aslında milli servet. Yağın litresini 35’e aldınız, topladık geri dönüşüme gönderdik, şu anki satış fiyatında litresi 47 lira bandında, neredeyse ilk üründen daha fazla değere satıyorsunuz” diye konuştu.

Haberin Devamı

Nagihan Yılmaz

HAVACILIK YAKITI OLACAK

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olduğunun altını çizen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) petrol dağıtım şirketleriyle ilgili yönetmeliğinde, ‘motorine en az binde 5 yerli tarım ürünlerinden veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biyodizel katılması zorunlu’ ifadesini kullanıyor. Hem ham madde gerekliliğini sağlamış oluyorsunuz hem de böyle kıymetli bir şey niye çöpe gitsin. Bunları tekrar enerjiye dönüştürebiliriz.”

Bitkisel atık yağlardan şu anda sadece biyodizel üretimi yapılabildiğine dikkati çeken Yılmaz, “Şu anda bir taslak yönetmelik üzerinde çalışılıyor. Bitkisel atık yağ tarifinin değişmesi planlanıyor. Hayvansal yağlar gibi farklı yağları da bünyesine alacak bir yönetmelik hazırlanıyor. Böylece bitkisel atık yağlar biyodizel üretiminde ve SAF yani sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde kullanılabilecek” dedi.

Haberin Devamı

“TÜRKİYE’NİN KADIN GİRİŞİMCİSİ ÖDÜLÜ”NÜ ALDI

DKD Yönetim Kurulu Başkanı ve DG Doğru Geri Kazanım Kurucu CEO’su Nagihan Yılmaz, bitkisel atık yağı toplama sektöründeki çalışmaları dolayısıyla “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Ödülü”ne layık görüldü.

Yılmaz, ödülle ilgili şunları söyledi: “Geri dönüşümün Türkiye’de bilinmesini, insanların duyarlı olmasını, işin doğru yapılmasını, atıklarımızın doğru değerlendirilmesini istiyorum. Geleceğimize, çocuklarımıza örnek olmamız lazım. Bu anlamda yaptığımız işin fark ediliyor olması insanı onurlandırıyor. Bu işi Türkiye için yapıyoruz.”