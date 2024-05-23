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Disney'den Hindistan'da 1 milyar dolarlık satış

Güncelleme Tarihi:

#Disney#Hindistan#Satış
Disneyden Hindistanda 1 milyar dolarlık satış
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 15:45

Eğlence sektörünün dev şirketlerinden ABD'li Disney, Hindistan'da abonelikli televizyon hizmetindeki hisselerini Tata Group'a satıyor.

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Eğlence sektörünün önde gelen şirketlerinden Walt Disney'in Hindistan'daki abonelikli televizyon hizmetindeki hisselerini Hindistanlı Tata Group'a satmak üzere bir anlaşma yaptığı belirtildi. Bloomberg News'in haberine göre, uydu TV sağlayıcısı Tata Play'e olan satışın yaklaşık 1 milyar dolar değerinde olduğu belirtiliyor. Raporda, Tata Group'un Disney'den yüzde 29,8 hisseyi satın aldıktan sonra platformun tam kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.

Tata Play'in 23 milyon abonesi bulunuyor. Yerel basında çıkan haberlere göre, Tata Group'un holding şirketi Tata Sons, Singapurlu devlete ait yatırım aracı Temasek Holdings'in yüzde 10 hissesini yaklaşık 100 milyon dolara satın almıştı. Tata Play, 2022'de ilk halka arzı planlamıştı ancak listeleme henüz gerçekleşmedi.

 

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#Disney#Hindistan#Satış

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