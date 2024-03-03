Dış ticaret açığı şubatta 7 milyar dolara geriledi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunumunda, “Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ihracat değerine ulaştık. Dış ticaret açığımız ocakta yüzde 48 azalmıştı ve 6.2 milyar dolara gerilemişti. Şubatta ise yüzde 42.3 azaldı ve 7 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da tam 14.6 puan artışla yüzde 75.1’e yükseldi. Bu veriler ışığında, ekonomimizin sağlamlığını ve dış ticaret dengemizin güçlenmeye devam ettiğini bir kez daha kanıtladık. İhracatımızın artması ve ithalatımızın daha kontrollü seyretmesi, cari açığımızın azalmasına ve ekonomik istikrarımızın pekişmesine büyük katkı sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

OTOMOTİV BAŞI ÇEKTİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de Şubat 2024 ihracat verilerinin detayları hakkında bilgi verdi. Gültepe, şubatta 27 sektörden 20’sinin ihracatını artırdığını söyledi. Gültepe’nin verdiği bilgilere göre, en çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv, 3 milyar 130 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu. Otomotivi 2.6 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1.5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

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Şubatta ihracatın ortalama kilogram birim değeri ise 1.43 dolar oldu. Gültepe, “81 ilden 64’ü ihracatını artırmayı başardı. En fazla ihracat yapan beş ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu. Bin 388 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. En çok ihracat yapılan ülkeler Almanya, ABD, İtalya, Irak ve Birleşik Krallık şeklinde sıralandı. Özellikle ABD ve Latin Amerika’ya ihracatta ciddi artış kaydettik. Euro/dolar paritesinin ihracata pozitif etkisi devam ediyor. Geçen ay parite farkı ihracata 63.5 milyon dolarlık katkı verdi” dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE ARTIŞ

Gültepe ayrıca, geçen sene depremle sarsılan 11 ilin ihracat performansına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. “Büyük yıkıma rağmen 11 ilimiz geçen yıl 19 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi” diyen Gültepe, “Bu yılın ilk iki ayında ise afet bölgesindeki illerimizin toplam ihracatta artıya geçtiğini görüyoruz. Adıyaman da yaklaşık 10 milyon dolar ihracatla, Şubat 2022’deki hacminin üzerine çıktı” şeklinde konuştu.

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EKONOMİDE DENGELENME DEVAM EDİYOR

-HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşmenin toplam 13.2 milyar dolara ulaştığını belirterek, “Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz” ifadesini kullandı.

ESNAFA KREDİ MÜJDESİ

-BAKAN Ömer Bolat, esnafa düşük faizle verilen kredi limitinin yükseltildiğini açıkladı. Dış ticaret rakamlarını paylaştıktan sonra basın açıklaması yapan Bolat, Halkbank üzerinden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaletiyle verilen kredi miktarıyla ilgili esnafa müjde verdi. Bolat, kredi limitlerinin 650 bin liradan 750 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. Bolat önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni kredi taleplerinde mevcut kredileri kapatma şartı aranmayacağını belirtmişti.