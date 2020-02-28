Dijital hizmet vergisi başlıyor

Dijital hizmet vergisi için uygulama dönemi başlıyor. ‘Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun” ile getirilen düzenlenmeye göre yeni tesis edilen ve dijital ortamda sunulan reklam, sesli ve görsel içerik gibi pek çok hizmetten alınacak yüzde 7.5’lik dijital hizmet vergisi, 1 Mart’tan itibaren yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı kararı ile bu oran, hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte yüzde 1’e kadar indirilip, iki katına kadar artırılabilecek. Beyannameler, vergilendirme dönemini takip eden ayın son günü akşamına kadar verilecek ve vergi de aynı sürede ödenecek.

TÜM HİZMETLER DAHİL

Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı, bu ortamda sunulan hizmetler ile kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması hizmetlerinden elde edilen hasılat bu vergi kapsamında kabul ediliyor. Dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcıları olacak. Bunların, tam mükellef olup olmaması, dar mükellefiyette söz konusu faaliyetleri Türkiye’de bulunan iş yeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemesi dijital hizmet vergisi mükellefiyetine tesir etmeyecek.

TL’YE ÇEVRİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iş yerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu tutabilecek. Bu verginin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılat olacak. Hasılatın dövizle hesaplanması halinde döviz, hasılatın elde edildiği tarihte geçerli TCMB alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilecek. Verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılmayacak. Dijital hizmet vergisi, fatura ve bunun yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmeyecek.

Dijital hizmet sağlayıcılarının düzenleme uyarınca, mükellefiyet tesis ettirmesi gerekiyor. Mükellefiyet, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde elektronik ortamda oluşturulacak. Bu kapsamda, dijital hizmet sağlayıcılarının ilk kez verecekleri dijital hizmet vergisi beyannamesini sunmadan önce Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ‘www.digitalservice.gib.gov.tr’ adresinde yer alan formu doldurmaları gerekiyor. Söz konusu formun elektronik ortamda doldurulup onaylanmasıyla dijital hizmet sağlayıcısı adına “dijital hizmet vergisi mükellefiyeti” oluşturulacak.

GEREKİRSE ERİŞİM ENGELLENEBİLECEK

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca dijital hizmet sağlayıcılarının sunduğu hizmetlere erişim engellenebilecek. Bakanlık tarafından engelleme kararı verilmeden önce, dijital hizmet sağlayıcısı ya da Türkiye’deki temsilcisine ihtarda bulunulacak ve yükümlülüğün 30 gün içinde yerine getirilmesi istenecek. Buna rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, alınan karar erişim sağlayıcılarına bildirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderilecek. Engelleme kararının gereği de bildirimin ardından 24 saat içinde yerine getirilecek.

20 MİLYON LİRA BARAJI

2019 hesap döneminde düzenleme kapsamındaki hizmetlere ilişkin Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon liradan ve dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Euro’dan fazla olanlar, 1 Mart itibarıyla dijital hizmet vergisinin mükellefi olacak.