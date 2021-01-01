Dijital bankacılık doludizgin

Pandemi şartlarının her sektörde dijital deneyimlere olan yönelimi arttırdığını söyleyen Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, “Bu süreçte bankacılıkta dijital kanallar ana hizmet kanalı, hatta tedbirlerin üst düzey olduğu dönemde tek temas noktası oldu” dedi.

SALGIN ETKİSİ

65 yaş üstü de dahil olmak üzere bu süreçte mobil bankacılık ve temassız ödeme yönünde doğal bir eğilim yaşandığını aktaran Sezen, “Geçen yıl sonunda 7.8 milyon olan mobil bankacılık müşteri sayısı 9 milyona çıktı. Mobil ve internet ödemelerinin toplam ödemeler içindeki payı şubatta yüzde 70 civarındayken mayısta yüzde 83’e ulaştı. İlk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre temassız ödeme hacmi 8 kat arttı. Temassız ödemelerin yüzde 10 olan payı yüzde 50’ye çıktı. Bankamatikten karekod ile yapılan işlem sayısı yüzde 77’lere varan artışlar oldu. E-ticaret işlem hacmi mart öncesine göre yüzde 80 yükseldi” diye konuştu.

KAPSAYICILIK ARTACAK

Sektördeki bir diğer büyük yeniliğin de açık bankacılık uygulamaları olduğunu dile getiren Yalçın Sezen, “Açık bankacılık uygulamaları ile finansal hizmetler bankacılık kanallarının dışına çıkıp, farklı platformların içine giriyor. Fintekler başta olmak üzere çeşitli kurumlar da hesap bilgisi hizmeti ve ödeme emri başlatma hizmeti verebilecek. Müşterinin talebiyle müşteriye ait verinin finansal ekosistemde dolaşımı mümkün hale gelecek. Ayrıca bankacılık ve finans sektöründe yenilikçi çözümlerin önünü açması, belki de ileride bankacılığın tanımını temelden değiştirecek yeni bir dönemi başlatması mümkün görünüyor. Pek çok yeni dijital işbirlikleri, yenilikçi ürün ve hizmetler göreceğiz” dedi.

Sezen, açık bankacılık uygulamalarının katkılarını şöyle sıraladı: “Finansal kapsayıcılık artacak, rekabet ve yenilikçiliği teşvik edecek, finans sektöründe ürün/hizmetler kalitesinin artmasını sağlayacak, işbirliklerini arttıracak, finans sektörünü birkaç adım ileriye taşıyacak.”

ARTIK ‘FON TRANSFERİ’ DİYECEĞİZ

Teknolojideki hızlı gelişimin katma değerli çözümlerin ortaya çıkmasına imkan sağladığını belirten Yalçın Sezen, şunları söyledi: “En son TCMB tarafından duyurulan yeni ödeme sistemi FAST güzel bir örnek. Bu yeni sistem ile vatandaşlar 7 gün 24 saat IBAN bilgisi olmadan TC numarası, e-posta ya da cep numarası ile para transferi yapabilecek. Yıllardır dilimize yerleşmiş olan havale, EFT kavramlarının adı ‘Fon Transferi’ olacak.”

MALİYETLER DÜŞECEK

Bankacılık sektörünün yeni uygulamalarından olan uzaktan müşteri edinimi ile bankacılık penetrasyonunun artacağını aktaran Yalçın Sezen, “Bu uygulama ile ıslak imza süreci ortadan kalkacak. Maliyetlerde ciddi düşüşler yaşanacak. Müşteriler bürokratik süreçlerden kurtulacak. Dijitalleşme ve memnuniyet artacak. Bu gelişim, ülke ekonomisi açısından kaynak kullanımı adına da büyük bir katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.