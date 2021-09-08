Devremülk soyguncuları! Mağduriyette ikinci perde

Türkiye'de devremülk satın alarak mağdur olan on binlerce kişi olduğu ifade ediliyor. Kimi maket üzerinden, kimi yarım kalan değişik illerdeki projeler üzerinden satışı yapılan projelerde tapu devri yapılmadığı gibi, imzalatılan senetlerle çok sayıda kişi icralık olmuş durumda.

Yaşanan bu olumsuzluklara bir durum daha eklendi. Devremülk ve Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Veysel Saltan’ın iddialarına göre, bu kez tüketicileri mağdur eden devremülk firmalarının eski çalışanları devreye girdi. Saltan, “Bu şirketlerin eski çalışanları çeşitli illerde danışmanlık firmaları kurmuşlar. Bu firmalar üzerinden, eski ‘müşterilerine’ ulaşarak ‘Bizim eski firma sizi mağdur etti, dolandırdı. Ancak bu mağduriyetinizi giderebiliriz. Bizim çalıştığımız avukata vekaletname verirseniz, alacağınız tahsil edilir’ diyor. İnsanlar da umutlanarak vekaletnameyi ilgili avukata çıkarıyorlar. Ancak bu kez avukat eli ile dolandırılıyorlar. Bu konuda çok sayıda kişi bize ulaştı. Avukat, aldığı paranın çok az kısmını ilgili mağdura veriyor. Paranın büyük bölümünü bu kişiler kendi aralarında paylaşıyor” dedi.

125 FİRMA TESPİT EDİLDİ

Türkiye genelinde, mağduriyet yaratan 125 firmanın olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Saltan “Yalova, Afyon, Bolu, Ankara ve Çanakkale bu konuda başı çekiyor. Bu firmalar, ellerindeki sözleşmelerle, tesisten içeri ayağına dahi atamayan ailelerden bir de aidat paralarını almaya çalışıyor” bilgisini verdi.

Tüketicilerin bu tip firmalarla yaptıkları görüşmelerde senet imzalamaması gerektiğine dikkat çeken Saltan, “Ben de imzaladığım senetler yüzünden iki kez icralık oldum. Başıma gelen bu sorun nedeni ile bir kısım mağdur ile bir araya gelerek bu derneği kurduk. Ancak sorun tahmin edilenden de büyük. Çok acı insan hikâyelerine tanığım. Elindeki 3-5 kuruşu, bir devremülk sahibi olma hayali ile bu firmalara kaptıran ailelerin başına gelmeyen kalmamış... İnsanlar, devremülk sahibi olmadığı gibi icralık oluyor. İntiharın eşiğine gelen insanlar var, kimi çiftler boşandı. Bu soruna bir an önce bir çözüm bulunmalı” çağrısında bulundu.

‘İKİ KEZ MAĞDUR OLDUM’

İNŞAAT işçisi Eyyüp Timurtaş (39) da, hem devremülk alımında hem de sonrasında mağdur edildiğini iddia edenler arasında. Timurtaş, 4 yıl önce Yalova’daki bir projeden devremülk satın aldı. Timurtaş “Eylül 2017’de, inşaatlarda biriktirdiğim 4 bin doları bozdum ve bunlara 13 bin 50 lira olarak verdim. Ancak tapuyu almadım.

Daha sonra bu firmanın dolandırıcı olduğunu öğrendim. Paramı kurtarmak için arayış içindeyken, İstanbul Barosu’na üye Av. H. T. ile tanıştım. Bu kişi, paramı tahsil edebileceğini söyledi. Benim adıma dava açtığını söyledi. Ancak sonra ortaya çıktı ki hiçbir dava açmamış. Bu avukat 2 yıl sonra beni aradı. Bana ‘8 bin 300 lira tahsil ettim. 3 bin lirasını ben alacağım. Kalan kısmını size göndereceğim’ dedi. Ben bunu kabul etmedim. Daha sonra ihtiyacım olduğu için 7 bin 300 lirayı almaya razı oldum. İlk önce firma beni mağdur etti şimdi de avukat” diye konuştu. Telefonla ulaştığımız Avukat H. T. ise hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek “Eyyüp Beyin bende bir lira parası kalmış değil” diye konuştu.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın