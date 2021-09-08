Devremülk alacaklar dikkat! 15 maddede dikkat edilmesi gerekenler

Açılan davalar, şikayet sitelerine yazılan yorumlar tüketici açısından ciddi sorunlar yaşandığını gösteriyor. Peki tüketici devremülk alırken nelere dikkat etmeli? Bu soruyu Avukat Melek Elden Aydın’a sorduk. Aydın, devremülk hakkının, bir irtifak hakkı olduğu için basit yazılı bir sözleşme ile devredilmesinin mümkün olmadığını, sözleşmenin geçerli olabilmesi için devir işlemlerinin tapuda resmi şekilde gerçekleştirilmesi veya noterde satış vaadi sözleşmesi olarak yapılması gerektiğini dile getirdi. Avukat Aydın, noterde yapılan sözleşmelerde de devrin sağlanması için tapuda işlemlerin tamamlanacağını kaydetti.

DEVREMÜLK ALACAKLARA YOL HARİTASI

Av. Melek Elden Aydın, alıcıların daha sonra sürprizlerle karşılaşmamaları için öncesinde dikkat edilmesi ve incelenmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

1) “Tapu kayıtları detaylı şekilde incelenmeli, satın alınan devremülk hisselerin tapusunun olup olmadığı kontrol edilmeli.

2) Tapu kaydında ipotek, haciz gibi şerhlerin olup olmadığı ve yine yıkım kararı gibi durumların olup olmadığı incelenmeli.

3) Gösterilen gayrimenkul ile sözleşmede yazılı olan gayrimenkulün aynı gayrimenkul olmasına dikkat edilmeli ve imara ilişkin bir sorun olup olmadığı ve iskanı alınıp alınmadığı kontrol edilmeli.

4) Mümkünse bitmiş projeler tercih edilmelidir, bitmemiş projelerde satıcıdan teminat alınmalı.

5) Yönetim planı incelenmeli, devremülkün bakım-onarım ve işletme giderleri için ödenmesi gereken aidat miktarları öğrenilmeli.

6) Satış sözleşmesi imzalanmadan önce dikkatli bir şekilde okunmalı, tarihi kontrol edilmeli ve bir nüshası alınmalı.

7) Ödeme, tapu sicil müdürlüğünde devrin gerçekleştiği esnada yapılmalı.

CAYMA HAKKI VAR

8) Tüketici kayıtsız şartsız 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden aldığı devremülkten cayma hakkına sahip. Ancak buna dair bildirimi noter aracılığıyla yapmalı.

9) Tutar ve senetler, bildirimin satıcıya tebliğ edildiği tarihten itibaren 14 gün içinde tüketiciye iade

edilmeli.

10) Satıcı tarafından cayma hakkına ilişkin ön bilgilendirme yapılmadıysa ve cayma formu verilmediyse alıcının cayma süresi 1 yıl uzar.

11) Önden ödeme yapılan durumlarda cayma hakkı devremülkün teslim edildiği tarihe kadar uzar, tüketicinin cayması halinde satıcı yüzde 2’ye kadar tazminat alabilir.

DEVRE TATİL FARKLI

12) Devremülk ve devre tatil aynı değildir. Devremülk hakkı yılın belli dönemlerinde 15 günden az olmamak şartı ile kullanılır. Devre tatil ise en az 3 yıl için yapılan, yıl içinde 1 haftadan az olmayan bir dönem içinde kullanım hakkı içerir.

13) Devremülk, tapu devriyle elde edilen bir irtifak hakkı olup, devir işlemlerinin tapuda resmi şekilde yapılması gerekir. Devremülk hakkı, tapu kütüğüne işlenir ve bu husus tapu senedinde belirtilir. Bu nedenle, devremülk hakkı herkese karşı ileri sürülebilir.

14) Devre tatil hakkı şahsi bir hak olduğundan bu hakkın devrinin yazılı yapılması yeterlidir. Devre tatil hakkı sadece borçlusuna karşı ileri sürülebilir. Örneğin, devre tatil alındıktan sonra firma tesisi başkasına satarsa yeni malikten bir hak talep edilemez.

15) Devre tatilde de cayma hakkı vardır. Burada tüketici noterden bildirim yapmadan 14 gün içerisinde yazılı şekilde talebini iletebilir.”

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