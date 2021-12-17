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Develi Belediye Başkanlığı’na ait 5 adet taşınmaz 3 yıllığına kiraya verilecek

#Basın İlan Kurumu#Develi#Develi Belediye Başkanlığı
Develi Belediye Başkanlığı’na ait 5 adet taşınmaz 3 yıllığına kiraya verilecek

Develi Belediye Başkanlığı’na ait Sindelhöyük Mahallesi Düğün Salonu, İbrahim Ağa mahallesi Belediye İş Merkezi 74 no’lu işyeri, Çaylıca Mahallesi 11 parça 144.987 m2 tarla, Bahçelievler Mahallesi Gün Sazak Cad. Park içi büfe ve Gazi Mahallesi Cumhuriyet Meydanı çay ocağı açık artırma usulü ile ihale edilerek kiraya verilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale, Develi Belediyesi’nde encümen huzurunda, 23.12.2021 Perşembe günü saat 14:00 'de yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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#Basın İlan Kurumu#Develi#Develi Belediye Başkanlığı

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