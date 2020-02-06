Dev markalar koronavirüs mücadelesinde! Bilançolar düşük gelebilir

Dünya koronavirüsle mücadelenin çaresini ararken dünyanın en büyük ekonomilerinden Çin ağır yara almaya başladı.



Ticaretin yavaşladığı, uçuşların durduğu Çin’de dev markalar koronavirüs endişesi ve satışların azalması nedeniyle bazı şubelerini geçici olarak kapatma kararı aldı.



Versace, Jimmy Choo, Michael Kors, Nike, Adidas gibi dünya devi moda ve giyim markaları Çin’deki nüfusu korumak için alınan önlemlerden olumsuz etkilendi.

Virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan Çinliler perakende sektörüne darbe vurdular.



Nike Çin’de bulunan mağazalarının yarısını kapatırken, Adidas bazı önemli mağazalarında kepenk indirdi.



Açık kalan şubelerde ise mağazaların belli saatlerde açık tutulduğu ve daha az müşterinin mağazaları ziyaret ettiği gözlemlendi.



Çin’deki gelişme ve nüfusun fazlalığı nedeniyle satışlar da yüksek oluyor. Nike son çeyrekteki satışlarının yüzde 18’ini Çin’de yapmıştı.



STARBUCKS DA KAPATTI



Koronavirüs nedeniyle Starbuck geçtiğimiz hafta 4300 dükkanın yarısından fazlasını kapattığını duyurdu. Olumsuz gidişat nedeniyle şirketin bölgedeki karının düşmesi de bekleniyor.



HAVAYOLU ŞİRKETLERİ UÇUŞLARINI İPTAL ETMİŞTİ



Koronavirüsün başka ülkelere de sıçramaması için Çin’den yapılan seferlerde havayolu şirketleri operasyonlarını geçici olarak durdurma kararı aldı. American Airlines 27 Mart’a, Delta Airlines 30 Nisan’a kadar seferlerini durdurdu. Türk Hava Yolları da seferlerini Şubat sonuna kadar durdurma kararı almıştı. Cathay Pacific ise Çin’e yaptığı uçuşlarda yüzde 90 müşteri düşüşü olduğunu açıkladı.



DISNEY DE AĞIR YARA ALDI



Koronavirüs eğlence sektörüne de ağır yara aldırdı. Çin’de bulunan Disney hem Hong Kong’daki protestolardan hem de koronavirüsten olumsuz etkilendi.



Disney’in ilk çeyrekte bilançolarında koronavirüsün etkilerinin görülebileceği belirtildi. Disney koronavirüs nedeniyle Çin’de bazı operasyonlarını da askıya aldı.



Şirketin Şangay parkındaki faaliyet gelirinin, iki ay boyunca kapalı kalması durumunda bu çeyrekte yaklaşık 135 milyon dolar düşebileceğini açıklandı.