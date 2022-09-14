Dev banka faiz artırımı beklentisini yükseltti

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ABD ekonomisi enflasyonla mücadele ediyor. Fed enflasyonu yenmek için faizi artırsa da bu yeterli olmuyor. Kısa vadede faiz artırımlarının karşılığını enflasyon tarafında bulamaması piyasalarda tedirginliğe neden oluyor.

Artan enerji fiyatları ve ABD’deki resesyonun etkilerinin fazlalaşmaya başlaması ihtimali de endişeleri destekliyor.

En son gelen enflasyon oranıyla birlikte tahminler de yükselişe geçti.

100 BAZ PUAN DETAYI

Nomura analistleri, Fed’in 20-21 Eylül 2022’deki toplantısında faizi 100 baz puan artırabileceğini öngördü.

Nomura daha önceki tahmininde 75 baz puan artış olabileceğini öngörmüştü.

2023’TE YÜZDE 4,75’E ULAŞABİLİR

Nomura’nın projeksiyona göre 2023’ün Şubat ayında faiz yüzde 4,75 seviyesine çıkabilir.