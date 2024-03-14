×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Dev banka altın tahminini açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Dev banka altın tahminini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 07:45

ABD'li JP Morgan, ons altın fiyatının bu yıl 2500 dolara çıkmasını beklediğini açıkladı.

Haberin Devamı

Altına olan talep hızla artıyor. JP Morgan Küresel Emria Araştırma Başkanı Natasha Kaneva'ya göre ons altın bu yıl 2500 doları aşabilir.

Kaneva "2.500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde" dedi.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE İHTİYAÇ VAR

Kaneva, ons altının 2500 dolara ulaşması için ABD'nin istihdam ve enflasyon verisinin iyileşmesi gerektiğini vurguladı.

ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Ons altın güne 2174 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2171 dolar, en yüksek de 2177 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2171 dolardan işlem görüyor.

Gözden KaçmasınAltında faiz ışıltısıAltında faiz ışıltısıHaberi Görüntüle

GRAM ALTIN DA YATAY

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın da ons altına paralel olarak yatay seyirde. Gram altın 2241 liradan açılış gerçekleştirdi. En düşük 2237 lira, en yüksek de 2251 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2243 liradan işlem görüyor.

Haberin Devamı

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2409 liradan alınırken 2429 liradan satılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!