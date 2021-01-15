Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankalara “Reel sektöre sırtınızı dönmeyin” çağrısında bulundu. Bankaların son dönemde uyguladığı yüksek kredi faizlerinin üretimin ve yatırımın önündeki en önemli engellerden biri haline geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu “Bankalar, kredi faizlerini maliyetlerindeki artışın çok üzerinde artırarak, büyümeye destek değil köstek oluyorlar” dedi.

FİRMALAR KORUNMALI

Yazılı bir açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, kredi faizlerinin geldiği seviyenin dünya genelindeki düşük faiz ortamına uymadığını ve girişimcilerin küresel rekabette ayakta kalmalarına engel oluşturduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti:

“Anadolu’nun dört bir tarafında, verimli ve düzgün çalışan pek çok işletme bulunmaktadır. Üretime, ihracata ve istihdama katkı sağlayan bu firmalarımız, ülkemizin milli servetidir ve korunmaları gerekmektedir. Dolayısıyla reel sektör üzerindeki finansman yükü azaltılmalıdır. Enflasyonun ve faiz oranlarının makul bir düzeye gelmesi için makroekonomik dengelerin gözetilmesine ihtiyaç vardır. Öte yandan kredi faizleri konusunda bankalardan daha sorumlu bir yaklaşım da bekliyoruz. Zamanında faiz indiriminde zorluk çıkaran bankalar, iş faiz artırımına geldiğinde gayet hızlı hareket edebiliyorlar.”

YAPICI TAVIR

Bankaların, faizleri kolayca artırma alışkanlarına son vermesi ve sadece kendi gelirleri odaklı düşünmeyi bırakıp, ellerini taşın altına koyması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Ayrıca pandemi nedeniyle gelir kaybı yaşayan firmaların kredilerine yönelik daha yapıcı bir tavır sergilemeliler. Finansal ve reel sektörün ülkemize daha iyi gelecek sunmak üzere birlikte hareket ederek, birbirlerini daha iyi anlamaları gereken dönemdeyiz. Bu dönemde gelirleri de, maliyetleri de ölçülü tutup, birbirimize destek olmalıyız” dedi. Hisarcıklıoğlu, “Bankalarımıza seslenmek istiyorum; reel sektöre sırtınızı dönmeyin, hep bana olsun demeyin. Özellikle üretim, yatırım, ihracat yapanları ve istihdam sağlayanları özenle değerlendirin. Rekabetçi firmalarımızı ve girişimcilerimizi destekleyelim ve ayakta tutalım ki, büyüme ve ihracat kapasitemizi koruyalım ve sağlıklı şekilde arttıralım. Böylece pandemi sonrası, yeniden ve hızla ayağa kalkalım, küresel yarışta geride kalmayalım” çağrısında bulundu.