Deri sektörü, yeni pazarlarla buluşacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı Altın yastıkaltından böyle çıkacakSon dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı! Altın yastıkaltından böyle çıkacak!#Altın
Uzman isimler yeni paketi değerlendirdi İş dünyasından ilk tepki: Çok olumlu olacak...Uzman isimler yeni paketi değerlendirdi! İş dünyasından ilk tepki: Çok olumlu olacak...#Yeni Ekonomi Paketi
Karadenizden ilk görüntüler geldi Savaş gemileri yola çıktıKaradeniz'den ilk görüntüler geldi! Savaş gemileri yola çıktı#RUSYA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan KDV müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV müjdesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İşte yeni destek paketleri Altın ekonomiye kazandırılacakİşte yeni destek paketleri! Altın ekonomiye kazandırılacak#Nureddin Nebati
Canlı: Giresunda bir gol dahaCanlı: Giresun'da bir gol daha!#Giresunspor
Herkesin korktuğu süreç başladı Peş peşe kritik kararlar: ABD, Almanya, Belçika...Herkesin korktuğu süreç başladı! Peş peşe kritik kararlar: ABD, Almanya, Belçika...#RUSYA
100 yıl önce de bitiyor sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı100 yıl önce de 'bitiyor' sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı?#1918 Gribi
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...#Harvard Üniversitesi
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'#Koronavirüs
Ahmet Necdet Sezer’in intikamıAhmet Necdet Sezer’in intikamı #Ahmet Necdet Sezer
Ukrayna kriziyle fiyatlar fırladı Altın için kritik 4 cepheUkrayna kriziyle fiyatlar fırladı! Altın için kritik 4 cephe#Altın Fiyatları
Kripto paralarda Rusya ve Fed gerilimi devam ediyor Düşüş hız kazandıKripto paralarda Rusya ve Fed gerilimi devam ediyor! Düşüş hız kazandı#Kripto Para
Bursadaki işkence skandalında yeni gelişme Telefondan farklı görüntülere ulaşıldıBursa'daki işkence skandalında yeni gelişme! Telefondan farklı görüntülere ulaşıldı#İşkence
Tedirgin eden görüntü Ağlar dolup taştı... Dokunmayın uyarısıTedirgin eden görüntü! Ağlar dolup taştı... 'Dokunmayın' uyarısı#Hatay
HABERLEREkonomi Haberleri

Deri sektörü, yeni pazarlarla buluşacak

#Deri Sektörü#Gürkan Gözmen#Fuar
Deri sektörü, yeni pazarlarla buluşacak

Ülke ihracatını destekleyen sektörlerin başında gelen deri sektörü, yeni pazarlara açılmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen, IFCO Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın sektöre büyük katkısı oduğunu belirterek, “3 yıldır deri, tekstil, hazır giyim özelinde İstanbul’a bir fuar kazandırma çalışması içerisindeydik. Deri sektörü özelinde fiziki fuarlar çok önemli çünkü insanların dokunmaları, giymeleri, hissetmeleri gerekiyor. Bu nedenle fiziki fuarların artması ve doğru zamanlarda olması bizim için çok önemli. İstanbul’da gerçekleştirebileceğimiz bu gibi büyük fuarlar da sektörümüzün gelişimi için çok ciddi katkılar sağlıyor. Yüzde 20’lerin üzerinde bir katılımı deri konfeksiyon olarak sağladık. Hazır giyim, iç giyim, abiye giyim olarak da 400’ün üzerinde bir katılım söz konusu” dedi.

Fuarda özellikle Dubai’den, Lübnan’dan, Arap Ülkeleri’nden, Asya Ülkeleri’nden farklı daha önce karşılaşmadığımız alıcılarla tanışma şansını yakaladıklarını söyleyen Gözmen “Bunun geleceğimiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu fuarı desteklemeye de devam edeceğiz. Ağustos ayında yine burada olması planlanan fuarın sektörümüze esas hitap edebilecek, sezon olarak daha uygun bir fuar olacağına inanarak aynı desteği vermeyi düşünüyoruz. İstanbul’a bir yıldız kazandırdığımızı, hazır giyime ve ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

Gözmen, “2022 yılının ilk ayında deri ve deri mamulleri ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 artışla 133,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ülke ihracatını destekleyen sektörlerin başında gelen deri sektörümüzde oluşan yüzde 20-30 bandındaki bu artış beklentilerimiz içerisinde ama hedefimiz, ihracatımızı maliyet artışlarından kaynaklı olmadan kilo bazında ve satış adedi olarak gerçekleştirmek” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deri Sektörü#Gürkan Gözmen#Fuar

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası