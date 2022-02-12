Deri sektörü, yeni pazarlarla buluşacak

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Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen, IFCO Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın sektöre büyük katkısı oduğunu belirterek, “3 yıldır deri, tekstil, hazır giyim özelinde İstanbul’a bir fuar kazandırma çalışması içerisindeydik. Deri sektörü özelinde fiziki fuarlar çok önemli çünkü insanların dokunmaları, giymeleri, hissetmeleri gerekiyor. Bu nedenle fiziki fuarların artması ve doğru zamanlarda olması bizim için çok önemli. İstanbul’da gerçekleştirebileceğimiz bu gibi büyük fuarlar da sektörümüzün gelişimi için çok ciddi katkılar sağlıyor. Yüzde 20’lerin üzerinde bir katılımı deri konfeksiyon olarak sağladık. Hazır giyim, iç giyim, abiye giyim olarak da 400’ün üzerinde bir katılım söz konusu” dedi.



Fuarda özellikle Dubai’den, Lübnan’dan, Arap Ülkeleri’nden, Asya Ülkeleri’nden farklı daha önce karşılaşmadığımız alıcılarla tanışma şansını yakaladıklarını söyleyen Gözmen “Bunun geleceğimiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu fuarı desteklemeye de devam edeceğiz. Ağustos ayında yine burada olması planlanan fuarın sektörümüze esas hitap edebilecek, sezon olarak daha uygun bir fuar olacağına inanarak aynı desteği vermeyi düşünüyoruz. İstanbul’a bir yıldız kazandırdığımızı, hazır giyime ve ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.



Gözmen, “2022 yılının ilk ayında deri ve deri mamulleri ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 artışla 133,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ülke ihracatını destekleyen sektörlerin başında gelen deri sektörümüzde oluşan yüzde 20-30 bandındaki bu artış beklentilerimiz içerisinde ama hedefimiz, ihracatımızı maliyet artışlarından kaynaklı olmadan kilo bazında ve satış adedi olarak gerçekleştirmek” dedi.