Deri işlemeye ‘modern tesis’

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TÜRK ve dünya deri sektöründe yaklaşık 800 yıllık bir geçmişe sahip olan Uşak deri sanayicilerini büyükbaş deri işlemeye özendirerek üretim çeşitliliği ve pazarlama kapasitelerini arttırmayı hedefleyen Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisi törenle açıldı. Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi’nde (UKOSB) düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanı sıra Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, MHP İl Başkanı Ayhan Kinden katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin ortaklaşa finanse ettiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı bünyesinde desteklenen, “Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisi’nin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA’nın önemli bileşenlerinden olan Rekabetçi Sektörler Programıyla bugüne kadar 800 milyon Euro’luk kaynak oluşturulduğunu vurguladı. Ar-Ge altyapılarından dijital dönüşüme, sürdürülebilir enerjiden yaratıcı endüstrilere, tarımdan girişimciliğe kadar farklı alanlardaki 88 projeye destek verildiğini anlatan Bakan Varank, “Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisi de bu projelerin en güzel örneklerinden bir tanesi. Uşak Deri OSB ve Zafer Kalkınma Ajansı iş birliğinde geliştirilen bu projeye 100 milyon lirayı bulan destek sağladık. Beni oldukça heyecanlandıran bu projenin içeriğine ve sonuçlarına baktığımda, bu desteği sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum” diye konuştu.Bu projeyle Uşak’ın Türkiye’nin en modern deri işleme tesisine kavuştuğunu altını çizen Bakan Varank, “Tesis sayesinde yılda en fazla 8 ay çalışabilen deri sektörü 12 ay boyunca sürekli üretim yapar hale gelecek. İşletmelerimiz zamanlarını çok daha verimli kullanıp, karlılıklarını artırabilecekler” dedi.

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Rusya-Ukrayna savaşının deri sektörünü olumsuz etkilediğini belirten Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Başkanı İbrahim Karahallı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin yürüttüğü yoğun diplomasi girişimlerinin bir an önce olumlu sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Bugün açılışını yapılan tesisimiz ile de Uşak’ta küçük baş deri işleyen firmaları büyük baş deri işlemeye özendirerek, üretim ve gelirlerini arttırmak ve işlerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz” dedi.