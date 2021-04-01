Dereiçi’nde yeni evler 6 ayda tamamlanacak

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde birçok evin yandığı, çok sayıda hayvanın telef olduğu yangının izlerinin silinmesi için çalışmalar ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşların çalışmaları ile hemen başladı. Köydeki acil ihtiyaçlar için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) acil yardım ödeneğinden 1 milyon lira, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 1.5 milyon lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan da 1 milyon lira gönderildi.

DÖNÜŞÜM ALANI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Dereiçi köyünde yanan alanlar, kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edildi, İçişleri Bakanlığı ise yanan alan için afet bölgesi kararı aldı. Yangında evi yanan ve zarar görenler için taşınma, eşya ve kira yardımı yapılacağı açıklandı. TOKİ, Dereiçi köyünde meydana gelen yangın sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı yeni konutların yapımı için zemin etüt çalışmalarını tamamladı, yeni yapılacak konutların projesini de hazırladı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından konutların yapımına başlayacak TOKİ, konutları 6 ayda tamamlamayı hedefliyor. Yangında zarar gören 52’si konut olmak üzere 193 yapının yerine inşa edilecek konutlar yatay mimariye uygun olarak yöreye özgü taş ve ahşap karışımı ile yapılacak. Konutların yanında hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar için de ahır ve samanlık da yapılacak.

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