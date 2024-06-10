×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Denizli’nin sigorta karnesi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Sigorta#Karne
Denizli’nin sigorta karnesi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 07:00

Denizli’de, kasko, zorunlu deprem sigortası, konut sigortası ve KOBİ sigortalarında sigortalanma oranı Türkiye ortalamasının altında. Anadolu Sigorta’nın düzenlediği Anadolu Buluşmaları’nın ikincisini Denizli’de, Pamukkale Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Haberin Devamı

Toplantıya Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Satış Bölüm Müdürü Gaffar Öney konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda konuşan Tuğtan, Denizli’nin sigorta açısından potansiyelinin yüksek ama Türkiye ortalamalarının altında olduğunu söyledi. DASK’ta Türkiye ortalamasının yüzde 57’lerde iken Denizli’de 6 puan altında, yüzde 51’lerde olduğunu ifade eden Tuğtan, “Kaskoda ortalama yüzde 25 iken Denizli’de yüzde 19’larda. Her 4 konuttan 3’ü sigortasız. Sadece trafik sigortasında ortalama yüzde 80’lerdeyken Denizli’de yüzde 86’da. Sağlıkta ise sigortalılık oranı yüzde 7’lerde. Sanayi işletmelerinin yüzde 90’ı sigortalı olama KOBİ’lerde oran çok düşük” dedi. Tuğtan, KOBİ’lerin işletmelerini büyütmeleri için ilk adım olarak, karşılaşabil-ecekleri riskleri belirleyip uygun sigorta ürünlerini seçmelerini önerdi. Tuğtan, “Ticaret ve sanayi gibi sektörlerde yangın, hırsızlık, doğal afet gibi birçok risk faktörünün yanı sıra iş güvenliği ve çalışan sağlığını da gözeten KOBİ paket sigortası kapsamlı bir güvence sağlıyor” şeklinde konuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Sigorta#Karne

BAKMADAN GEÇME!