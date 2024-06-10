Denizli’nin sigorta karnesi belli oldu

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Toplantıya Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Satış Bölüm Müdürü Gaffar Öney konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda konuşan Tuğtan, Denizli’nin sigorta açısından potansiyelinin yüksek ama Türkiye ortalamalarının altında olduğunu söyledi. DASK’ta Türkiye ortalamasının yüzde 57’lerde iken Denizli’de 6 puan altında, yüzde 51’lerde olduğunu ifade eden Tuğtan, “Kaskoda ortalama yüzde 25 iken Denizli’de yüzde 19’larda. Her 4 konuttan 3’ü sigortasız. Sadece trafik sigortasında ortalama yüzde 80’lerdeyken Denizli’de yüzde 86’da. Sağlıkta ise sigortalılık oranı yüzde 7’lerde. Sanayi işletmelerinin yüzde 90’ı sigortalı olama KOBİ’lerde oran çok düşük” dedi. Tuğtan, KOBİ’lerin işletmelerini büyütmeleri için ilk adım olarak, karşılaşabil-ecekleri riskleri belirleyip uygun sigorta ürünlerini seçmelerini önerdi. Tuğtan, “Ticaret ve sanayi gibi sektörlerde yangın, hırsızlık, doğal afet gibi birçok risk faktörünün yanı sıra iş güvenliği ve çalışan sağlığını da gözeten KOBİ paket sigortası kapsamlı bir güvence sağlıyor” şeklinde konuştu.