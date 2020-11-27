Denizlerde ‘ceza’ bolluğu

Bundan bir yıl önce TBMM’de çıkartılan Su ürünleri Yasası’nın sonuçları görünmeye başladı. 48 yıl sonra değiştirilen ve denizlerde kaçak ve vahşi avlanmanın önüne geçmeyi amaçlayan yasadan sonra 150 balıkçı teknesine kaçak ve yasadışı avlanma nedeniyle el konulduğu, binlerce lira para cezası verildiği öğrenildi. Bir yılda balık popülasyonunda artış gözlendi. Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda tarımın içinde bulunduğu sorunlar aktarılırken, çiftçinin sadece tarımsal kredi borçlarının yapılandırmaya alındığı, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif borçlarının hariç tutulmasının sıkıntı yarattığı anlatıldı. Konunun Maliye Bakanı Lütfü Elvan’a aktarılması planlandı. Toplantıda, Pakdemirli, TBMM’de çıkartılan iki yasanın öneminden söz etti. Pakdemirli, bir yıl önce kabul edilen Su Ürünleri Yasası’nın 48 yıl sonra ilk kez değiştirildiği ve devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldığını aktardı.

150 TEKNEYE EL KONULDU

Pakdemirli, yeni yasadan sonra kaçak, vahşi avlanma, trol kullanma, ışıklı avlanma yapan balıkçı teknelerini sıkı takibe aldıklarını, binlerce lira para cezasının yanı sıra bu süreçte 150 tekneye el konulduğunu söyledi. Pakdemirli, bunlar arasında 10-15 milyon lira değeri olan büyük balıkçı teknelerinin de bulunduğunu anlattı. Pakdemirli, “Cezaların caydırıcı bir noktaya çekilmesinin çok önemli sonuçlarını gördük. Bu konuda kararlı olduğumuzu görünce kaçak avlanma ve denizlere zarar verme boyutunda bir yılda bile çok önemli sonuçlar aldık. Devletin bu konuda kararlılığı görenler, yasak avlama konusunda geri adım attılar. Bu yıl denizlerdeki balık artışında bunun etkisi olduğunu düşünüyoruz. Göreceksiniz, önümüzdeki yıllarda denizlerimiz yeniden canlanacak, balık çeşitliliği artacak” dedi.

SAHTE GIDA

Toplantıda, geçtiğimiz aylarda TBMM’de kabul edilen ve sahte gıda ürünlerine verilen cezaları arttıran ikinci yasa düzenlemesinin de önümüzdeki günlerde sonuçlarının alınacağı ifade edildi. Pakdemirli, bu konuda sıkı takip yaptıklarını, halkın sağlığı ile oynayan gıda firmalarına yönelik operasyonlar yaptıklarını belirtti. Bakanlığın ayrıca, 84 maddelik yeni bir tarım yasa taslağının hazırlıklarının sürdüğü de aktarıldı.

500 BİN TL PARA CEZASI

Kasım 2019’da kabul edilen yasa, denizleri korumak için önemli düzenlemeler içeriyordu. 48 yıl sonra ilk kez değiştirilen yasayla, bomba, torpil, dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcı maddeler öldürücü ya da uyuşturucu maddeler, sönmemiş kireç ve ilgili bakanlığın izni alınmaksızın elektrik, elektroşok ve hava tazyikiyle su ürünleri avlanmasına yönelik cezalar arttırıldı. İç sular, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında her çeşit trolle avlama yapanlara 10 bin lira idari para cezası veriliyor ve av araçlarına el konuluyor. Yasak avlanma ve kurallara uyulmaması halinde verilen cezalar 5 bin lira ile 500 bin lira arasında değişiyor. Teknelere el konulabiliyor.