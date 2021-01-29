Değerli konut vergisinde ödemeler başlıyor

Türkiye genelinde bulunan ve bina vergi değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazlar bu yıl ‘değerli konut vergisi’ ödeyecek. Mükellefler için e-beyanname süreci de başladı. Peki değerli konut vergisinde ödeme süreci nasıl olacak? İşte adım adım yol haritası:

Vergi tutarı bina vergi değerine göre belirlendiği için taşınmazın bulunduğu yerdeki belediyeden tutar öğrenilmeli. İkinci aşama ise beyanname. Mükellefler, beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerin belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi ekleyerek, ilgili yılın şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine verecek. Buna göre, bu yıla ilişkin beyannamelerin 20 Şubat’a kadar verilmesi gerekirken, bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle söz konusu süre 22 Şubat Pazartesi günü dolacak.



Mükellefler, beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi, bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ile sözleşme imzalayarak e-beyanname şeklinde de verebilecek. Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi durumunda, buna eklenecek bina vergi değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine iletilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, kapsamdaki mesken nitelikli taşınmazlara ilişkin “değerli konut vergisi beyannameleri”ni, elektronik ortamda vermek isteyen mükellefler için İnternet Vergi Dairesinin “https://intvrg.gib.gov.tr/” sitesinde uygulamaya açtı.

Birden fazla değerli konuta sahip olanlar bu taşınmazların tamamı için tek beyanname verecek.

Vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecek. Şubatın son gününün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle ilk taksitinin 1 Mart Pazartesi gününe kadar ödenmesi gerekiyor.

Bina vergi değeri 5 milyon 227 bin TL ile 7 milyon 841 bin TL arasında olanlar, 5 milyon 227 bin TL’yi aşan kısmı için binde 3, 10 milyon 455 bin TL’ye kadar olanlar 7 milyon 841 bin TL’si için 7 bin 842 TL, fazlası için binde 6, 10 milyon 455 bin TL’den fazla olanlar 10 milyon 455 bin TL’si için 23 bin 526 TL, fazlası için binde 10 oranında vergilendirilir. Değerine bakılmaksızın tek konutu olanlar ile birden fazla evi olanların en düşük değere sahip evi vergiden muaf.