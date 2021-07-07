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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 07.07.2021 - 12:37 | Son Güncelleme:

Daimler'e emisyon şoku! Dava açıldı, tazminat istiyorlar

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Daimler'e emisyon şoku! Dava açıldı, tazminat istiyorlar

Almanya'da Mercedes kullanıcıları dizel emisyon konusunda aldatıldıkları için tazminat talebinde bulundu.

Emisyon skandalına karışan Mercedes'te tazminat talebi doğdu. Almanya'da tüketici koruma grubu VZBV, dizel emisyonları için Daimler'e dava açtı.

Stuttgart'ta açılan davada emisyon testlerini aldatma amaçlı olarak kullanan Daimler'e karşı Mercedes GLC ve GLK modellerinin sahiplerine tazminat ödenmesi talep ediliyor.

DAIMLER KABUL ETMEK İSTEMİYOR

Daimler tarafından yapılan açıklamada, VZBV'nin iddialarını temelsiz olarak nitelendirdi ve bu iddialar ile mahkemede mücadele verileceğini duyurdu.

50 BİN OTOMOBİL SERVİSLERE ÇAĞIRILDI

VZBV yaptığı açıklamada Almanya'da 50 bin kadar Mercedes GLC ve GLK model aracın illegal emisyon yazılımlarının kaldırılması için 2018 yılında servislere çağırıldığı belirtildi.

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