Daimler soruşturmayı kapatmak için 2.2 milyar dolar ödeyecek

Alman otomobil üreticisi Daimler AG , ABD devletinin dizel motor emisyon beyanlarında usulsüzlük soruşturmasından vazgeçmesi ve ABD'de sattığı 250,000 aracın tamiri için 2.2 milyar dolar ödemeyi kabul etti.



Şirket ürettiği dizel otomobil ve vanları emisyon sınırlarını ihlal etmiyor gibi gösteren yanıltıcı yazılım kullandığı için soruşturma altındaydı.



Daimler ve Mercedes-Benz USA LLC birimi, ABD'de sattığı 250,000 dizel otomobil ve hafif ticari araç dolayısıyla karşı karşıya olduğu idari soruşturma ve çevre zararları üzerinde taraflarla anlaşma sağladığını 13 Ağustos'ta açıklamıştı.



Daimler, Ağustos ayında ABD devletine 1.5 milyar dolar ödeyeceğini, otomobil sahipleriyle yapılan anlaşmanın da bunun üzerine 700 milyon dolara mal olacağını açıklamıştı. Şirket ayrıca anlaşmayı yerine getirmek için de yaklaşık 500 milyon euro masraf yapcağını bildirmişti.



ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Jeff Rosen yaptığı açıklamada, yaklaşık beş yıllık bir soruşturmanın ardından yapılan anlaşmaların "gelecekte ülkemizin kirlilik yasalarını ihlal etmeyi düşünen herkesi caydıracağını" söyledi.



Mahkeme belgelerine göre Daimler kirlilik yaratan 250,000 aracın sahibine gerekli tamiratlar için 3,290 dolar ödemeyi kabul etti. Daimler ayrıca otomobil sahiplerinin avukat masrafları için de 83.4 milyon dolar ödemeyi kabul etti.



Şirket, mahkeme tutanaklarına göre aleyhine yöneltilen iddiaları reddederken, anlaşmanın cezai sorumluluğu kabul ettiği anlamına gelmediğini belirtti.