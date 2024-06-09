Cumhurbaşkanından ihracatçıya müjde

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda 2024’te verilen destekleri 50 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Erdoğan’ın konuşması-nda şu başlıklar öne çıktı:

KATMA DEĞERLİ İHRACATA 300 MİLYAR TL

“Kredide kefalet sorununun ortadan kaldırılması amacıyla kurulan ihracatı geliştirme şirketiyle bugüne kadar 78.4 milyar liralık kefalet sağladık. Son dönemde yapılan tüm düzenlemelerle reeskont kredilerinin günlük limitini 10 artışla 3 milyar liraya çıkardık. Reeskont kredilerinin toplam maliyetinin, Merkez Bankası politika faizi seviyesini aşmamasını temin ettik. 360 gün vadeli reeskont kredisinin maliyet oranı yüzde 25.93’e sabitlendi. Kurumlar vergisi mükellefleri için uygulanacak olan yüzde 25 oranındaki vergi oranını, ihracatçı firmalarımız için 5 puanlık indirimle yüzde 20 olarak belirledik. Eximbank kredilerinin yanı sıra yatırım taahhütlü avans kredilerinin kapsamını katma değeri yüksek ihracatı artıracak şekilde genişlettik. Yıllık 100 milyar lira olmak üzere 3 yıl süreyle toplam 300 milyar liralık limit tahsis edilmesini planlıyoruz. Program sayesinde dış ticaret açığımızda yer tutan 284 ürüne odaklanan 1 milyar lira ve üzerindeki yatırım projeleri değerlendirilecek.

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PAZARTESİ’DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Bugün sizlere müjdeli bir haber vermek istiyorum. İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40’tan yüzde 30’a indirdik. Bu düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak. Tüm ihracat ailesine hayırlı olmasını diliyorum.”

ÖNCELİĞİMİZ HAYAT PAHALILIĞINDAN KURTULMAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla mücadeleye değindi, “Önceliğimiz bu ülkeyi hayat pahalılığı sorunundan temelli kurtarmaktır. Mali disiplin alanındaki adımlar, enflasyonla mücadeleye güçlü destek verecek. Ekonomi programımızın ilk yılı geçiş yılıydı ve bu dönemi öngördüğümüz şekilde hamdolsun başarıyla tamamladık. Enflasyonda en zor dönemin artık geride kaldığına inanıyoruz. Şimdi programın sonuçlarını daha net göreceğimiz yeni bir döneme, dezenflasyon sürecine giriyoruz” ifadelerini kullandı.