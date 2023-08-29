Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan önemli cari açık mesajı

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Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Anadolu'nun kapılarını bizlere açan Malazgirt'i andık, diğer taraftan bu kapıları kapatmaya çalışan emperyalist bazı güçleri Afyon'da bozguna uğratılmasını yad ettik. Burada çok güzel vesileyle bir araya geldik. Gerçekten nitelikli yatırımdan bahsediyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Kamu-özel işbirliğinin güzel bir örneği. Doğru teşvik politikaları, enstrümanlar özel sektörün de cesareti, insan gücüyle güzel yatırımlar meydana geliyor.

Avrupa'dan Çin'e kadar bölgedeki ilk ve tek özel sektör pil hücresi üretim tesisinin açılışını yapmaktan onur duyuyorum. Türkiye olarak iddialı hedeflerimiz var, sıradan ülke değiliz. Gelecekte de böyle olmayacak. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını geride bırakmış durumdayız. 86 milyon bütün milletin yüzyılıdır. Herkesin katılımıyla şekillenecek bir yüzyıldır. Bu yüzyılın en önemli unsurlarından biri güçlü ekonomik yapı inşa etmemizdir. Çok üretmek önemli ama katma değeri yüksek üretim yapısı oluşturmak çok daha kıymetli. Bazı hesaplar yaparlar, kilogram başına ihracat değeri gibi. Bu anlamda kritik teknolojilerle bizleri Türkiye yüzyılında uluslararası alanda üst seviyelere çıkaracağına yürekten inanıyorum.

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"DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK GEREKİYOR"

En önemli kısıtımız cari açık dediğimiz meseledir. Bunu çözmenin yolu dışa bağımlılığı azaltmak yerli ve milli üretimi artırmak gerekiyor. Bu kısıtı ortadan kaldırmak için mutlaka ve mutlaka daha önce ithal ettiğimiz ürünleri içeride üretmemiz, diğer yandan da bu üretimi ihraç etmemiz gerekiyor. OVP'nin en temel hedeflerinden biri bu olacaktır.

Enerjide değişen şartlara gelişmelere bağlı olarak çok önemli inisiyatifler almamız gerekiyor. Önemli bir parça, bu ve benzer girişimlerle bir taraftan ülkemizi hedeflerine taşıyacağız diğer taraftan tüm insanlığın sorunu olan konularda mutlaka ülkemizi öncü ülkelerden biri haline getireceğiz.

"CARİ AÇIĞIN 7 MİLYAR DOLAR DÜŞMESİ BEKLENİYOR"

Proje bazlı destek dediğimiz birçok alanın önünü açtı, burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sadece teknoloji odaklı sanayi hamlesi kapsamında hali hazırda desteklene projeler sonuçlandığında 7 milyar dolar cari açığın düşmesi bekleniyor.

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Ankara önemli bir ekonomik merkez. 40 yıllık Ankaralı olarak söylüyorum. Ankara az önce bahsettiğim katma değeri yüksek ekonomi inşasında öncü illerimizden bir tanesi. Sosyal sermayesi en yüksek il Ankara çıkardı. İnşallah çok daha yüksek katma değerli ihracatı Ankara'da göreceğiz.