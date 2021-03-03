Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tüm dünyaya ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından notlar;

"Organize sanayi bölgesiyle birlikte sanayi çarklarının döndüğü bir KKTC istiyoruz. Covid'le mücadele ve pek çok sektöre açılan yararının satılması anlaşma kapsamındadır. Türkiye'deki sağlık imkanı neyse KTTC'dekiler de bunu hissetmelidir.

Kıbrıs Türk'ünün geleceğe güvenle bakarak yaşaması için anavatan ve garantör ülke olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. KKTC'deki kalkınma hamlesinin başarıya ulaşması en büyük arzumuzdur.

Ambargolarla, yok sayılmalarla yalnız bırakılan Covid'e karşı bile terk edilen bir KKTC halkı var. Gönderilen aşı oranları ortada. AB, KKTC'ye cüzi miktarda aşı göndermiştir. Gönderdi dersek eğer. Sanki bir toplumu aşılayan AB var gibi ortada ama hiçbir şey yok. Biz buna seyirci kalmadık. 20 bin aşıyı daha KKTC'ye gönderiyoruz. Böylece toplamda 100 bin aşı yardımı yaptık.

Böylece dünyadaki en iyi 2-3 ülke arasında KKTC yer alıyor.

Kıbrıs meselesinin kangren haline gelmesinin müsebbibi AB, Cenevre'de masada olmak istiyor. Masada katkı sağlayacağı pek bir şeyi olduğunu görmüyoruz. 5+1'de bulunmaları da pek fayda sağlamayacaktır.

Adada siyasi eşitlik sağlanana kadar hak ve adalet sürecini yürüteceğiz. Bir kez daha Sayın Saner'le birlikte tüm dünyaya ilan ediyoruz. Fikir birliğimiz bakidir. Maraş bölgesine ilişkin karardan da vazgeçmemiz söz konusu değildir. Burası KKTC toprağıdır."