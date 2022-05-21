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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın raket tutuşu NFT'ye dönüştü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Nitelikli Fikri Tapu#NFT
Cumhurbaşkanı Erdoğanın raket tutuşu NFTye dönüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masa tenisindeki raket tutuşu Nitelikli Fikri Tapu'ya (NFT) dönüştürülerek kendisine hediye edildi.

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T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisindeki merak edilen raket tutuşu Nitelikli Fikri Tapu'ya dönüştü ve Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından kendilerine hediye edildi" şeklinde açıkladı.

NFT'YE TÜRKÇE İSİM

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, geçen ay sosyal medya hesabından yayınladığı videoda NFT'nin Türkçe karşılığının "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlendiğini açıklamıştı.

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Ali Taha Koç, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Ankara Üniversitesi bünyesinde 2021-2022 Bahar Dönemi'nde "NFT'ye Giriş" dersi açıldığını söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen dersin açılışında ekibi tarafından çekilen fotoğrafın, daha konuşma bitmeden Dijital Dönüşüm Ofisi mühendisleri tarafından NFT'ye dönüştürüldüğünü ifade eden Koç, böylece Türkiye'nin ilk NFT dersinin ilk NFT'si"nin yapılmış olduğunu, oluşturulan NFT'yi de günün anısına Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a hediye ettiklerini belirtmişti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Nitelikli Fikri Tapu#NFT

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