Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın raket tutuşu NFT'ye dönüştü

Haberin Devamı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisindeki merak edilen raket tutuşu Nitelikli Fikri Tapu'ya dönüştü ve Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından kendilerine hediye edildi" şeklinde açıkladı.

Sn.Cumhurbaşkanımız @rterdogan'ın masa tenisindeki merak edilen raket tutuşu #niteliklifikritapu'ya dönüştü ve @gencliksporbak Bakanımız tarafından kendilerine hediye edildi.

Yenilikçi teknolojileri yakından takip eden,#dijitalgenc’lerin Bakanı Sn.@kasapoglu’nu tebrik ediyorum.👏🏻 pic.twitter.com/Ece430lZHT — Ali Taha Koç (@AliTahaKoc) May 21, 2022

NFT'YE TÜRKÇE İSİM

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, geçen ay sosyal medya hesabından yayınladığı videoda NFT'nin Türkçe karşılığının "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlendiğini açıklamıştı.

Haberin Devamı

Ali Taha Koç, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Ankara Üniversitesi bünyesinde 2021-2022 Bahar Dönemi'nde "NFT'ye Giriş" dersi açıldığını söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen dersin açılışında ekibi tarafından çekilen fotoğrafın, daha konuşma bitmeden Dijital Dönüşüm Ofisi mühendisleri tarafından NFT'ye dönüştürüldüğünü ifade eden Koç, böylece Türkiye'nin ilk NFT dersinin ilk NFT'si"nin yapılmış olduğunu, oluşturulan NFT'yi de günün anısına Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a hediye ettiklerini belirtmişti.