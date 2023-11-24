Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatı en hızlı artıran 3'üncü ülkeyiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İlkini 2014'te yaptığımız inovalig ödülünü kazananları tebrik ediyorum. Türkiye'nin üretimine katkı yapan şirketlerimiz ile gurur duyuyoruz. Firmalarımızın sayısının her yıl artması inovasyon kültürünün dünyamızda kök salmaya başladığını gösteriyor. 460 başvuruyla başlanılan İnovaLİG’de 64 şehirden 2003 firma sayısına ulaştık. Bugüne kadar 89 farklı firmamıza ödül verdik. Geçen yıl ödül alan firmalarımızın toplam ihracatı 19 milyar dolara yaklaştı. Bu rakamın daha da artacağına inanıyorum.

BAŞARILARINIZLA GURUR DUYDUK

Gereken desteği her zamanki gibi vereceğiz. Siz yeter ki çalışıp istihdam oluşturun. Sizi asla yalnız bırakmayız. 30. yaşını kutlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne desteğimizi sağladık. Sorunlarınıza çözüm aradık, başarılarınızla gurur duyduk. Neye ihtiyacınız varsa gidermenin gayreti içinde olduk. Gerek ülkemize gelen devlet başkanları ile görüşmelerde gerek yurt dışı seyahatimizde öncelikli gündemimiz hep sizin meselenizdir. Salı günü Cezayir ziyaretinde de bize ilettiğiniz konuları ele aldık.

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35 BİN İHRACATÇIMIZA PASAPORT VERDİK

Gümrük işlemlerinin en az maliyetle yapılması konusunda kendimizi geliştiriyoruz. Kolaylıkların başında hususi damgalı pasaport imkanı var. Müşterileriniz ile hızlı irtibat için 2017'de bu uygulamayı hayata geçirdik. 35 bin ihracatçımıza pasaport verdik. Eximbank 2022 sonu 45 milyar dolarlık destek sağladı. Devlet yardımlarının toplam tutarı 8 milyarı buldu.

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İHRACATTA BAŞARI HİKAYESİ YAZDIK

İhracat hacminde başarı hikayesi yazdık. Göreve geldiğimizde yılda 36 milyar dolar ihracatı olan ülkemiz 254 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye, bu artış oranıyla OECD ülkeleri arasında ihracatını en hızlı artıran üçüncü ülke oldu. Yükseliş trendini devam ettiriyoruz. İhracatımız Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 7.4 oranında artarak 22 milyar dolara çıktı. Son iki aylık ihracat 254 milyar doları buldu. Bu başarıda emeği, alın teri olan sizleri yürekten tebrik ediyorum.

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İhracat hedeflerini mutlaka gerçekleştireceğiz. İhracatın rakam olarak artışı önemli ancak bundan sonra üzerinde durmamız gereken ihracattaki nitelik artışı. Yüksek katma değerli ürün ihracatına odaklanmalıyız. 21 yılda ciddi mesafe aldık.

İHA VE SİHA'LARDAKİ BAŞARIYI DİĞER ASKERİ ALANLARA TEŞMİL EDECEĞİZ

Sadece yükte değil pahada da yelpazemizi geliştirmeliyiz. Yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmalıyız. İHA ve SİHALAR'daki başarıları Füze, gemi, zırhlı araç, kamera, hava savunma sistemleri ve elektronik harp sistemlerine teşmil etmek istiyoruz.

İnsansız hava araçlarındaki optik kameraları Kanada'dan tedarik ediyorduk. Terör odaklarına yönelik operasyonlar nedeniyle firma teslimatları yapmamaya başladı. Destek olmasını beklediğimiz müttefiğimizin bu tutumu karşısında Aselsan'ı talimatlandırdık. Arkadaşlarımız seferberlik ruhu ile gece gündüz çalışıp kamera üreterek yerli İHA'larımzıa sundular. Üretimi ile yazılımı ile yerli ve milli kamera sistemini ülkemize kazandırdık. Kameraların üst versiyonunu geliştiriyoruz. Dünyanın en iyi performansına sahip bu kameramız. Şubat'tan itibaren seri üretimine geçeceğiz.

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Kilogram başına ihracat değeri 20 bin doları bulan ürüne sahip olduk. İlk elektrikli aracımız togg da benzer bir başarı hikayesi. Bu sefer dışarıdan değil içimizdeki muhalefetin çelmeleri ile karşılaştık. Devrim'i boğmak için hangi bahaneleri uydurdular ise togg'u hedefe koydular. Bunun fabrikası yok iftirası attılar. Otomobillerin yurt dışından getirildiğini diyecek kadar ileri gittiler. Bir günlerini ayırıp üretim tesisini ziyaret etmediler. 12 binden fazla araca rağmen yalanlarını ısrarla devam ettiriyorlar. Aynı yalanlarını KAAN için dillendiriyorlar. Kendi kinlerinde debelensinler. Dikkate almıyoruz bunları. Ülkemizdeki inovasyon kültürünü güçlendirmeye çalışıyoruz. Önümüzde yürümemiz gereken uzun bir yol var. Türkiye yerinde saymakla yetinecek ülke değildir ve olamaz. İhracatta kendimizle yarışmalıyız.

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BU BAŞARILARIN HİÇBİRİ TESADÜF DEĞİLDİR

İnovasyon haftası çerçevesinde paylaşılan hikayelerin hepimize rehberlik edeceğine inanıyorum. Kimi alanlarda kendimizi yeterli görmesek de ihracattaki bu başarıların hiçbiri tesadüf değil .Her adımımızı vizyon doğrultusunda attık. İnovasyon meselesine önem verdik. Kendi alanında çığır açan ürünler geliştirmeden hedeflerimize tam manası ile ulaşamayacağımızı biliyoruz. Sanayiyi destekleyerek. bilimsel faaliyetleri, genç girişimcileri destekleyerek ekosistem kurduk. Yenilikçiliğin mimarı TEKNOFEST gençlerimiz için tüm imkanları seferber ettik.

Dünyanın en başarılı üniversiteleri, ARGE merkezleri küresel ağa sahip şirketleri insan kaynağı yanında başka membalardan beslenmekte. Bunun en başlı örneği silikon vadisidir.

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FAŞİZM BİLİMİN, SANATIN DA HASMI

Şirketlerimiz, üniversitelerimiz dışarı açılmaktan uluslararası zemini oluşturmaktan korkmamalıdır. Türkiye'yi içine kapatmayı hedefleyen söylemleri iyi niyetli bulmuyoruz. 5. kol elemanları tarafından körüklenen lümpen faşizm büyük Türkiye yolundaki en büyük engellerden biri. Faşizm bilimin, sanatın özgün ve özgür düşüncenin de hasmı. Bu düşüncenin gençlerimizi zehirlememize fırsat vermeyeceğiz.

Dünyanın neresinde olursa olsun bilgiyi bir zenginlik görmek tercihten öte zorunluluktur. Diğer türlü rakiplerimiz ileri giderken biz irtifa kaybederiz.

Nice engeli atladık. Bu ülkeden bir şey olmaz diyenleri başarılarımızla hüsrana uğrattık. Ülkemizi yurt dışında kötüleyenlerin heveslerini vatanımıza sahip çıkarak kursaklarında bıraktık.

GAZZELİ KARDEŞLERİMİZİN DERDİ İLE DERTLENECEĞİZ

Mazlum coğrafyalara sırtımızı dönmeyeceğiz. 7 Ekim'de İsrail saldırıları altında can veren kardeşlerimizin dertleri ile de dertleneceğiz. Tarihimizin hiçbir döneminde zulme rıza göstermedik. Soykırıma ve sömürüye bulaşmadık. İnsanımızın başını eğecek hiçbir bagajımız olmadı. unların hiçbirine borçlu değil tam tersine alacaklıyız. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Ne suretle olursa olsun yolda kalanlardan olmayacağız.