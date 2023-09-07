Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni OVP’yi açıkladı... "OVP’de yapısal dönüşümlere özel başlık açtık"

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Orta Vadeli Program’a desteklerinin tam olduğunu belirterek, “13 yıldır aralıksız büyüyoruz, Merkez Bankası’nın rezervleri 117.3 milyar dolara ulaştı. Orta vadede enflasyonu tek haneli rakama ulaştıracağız. Programımızda temel ilkeler, politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki ekonomik büyüklükleri paylaşırken hiçbir sorunu görmezden gelmedik. Önceki dönemden farklı olarak yeni programda yapısal dönüşümlere özel bir başlık açtık” diye konuştu.

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Beştepe’deki OVP toplantısında konuşan Erdoğan, ekonomiye dair şu mesajları verdi:

ÖNYARGIYLA YAKLAŞMIYORUZ

“OVP’nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen herkesi Cumhurbaşkanı Yardımcımızla birlikte tüm bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, STK’larımıza teşekkür ediyorum. Değerli fikirleriyle, tenkit ve tespitleriyle programın içeriğine katkı sunan iş dünyamızın temsilcilerine; odalarımıza, sendikalarımıza, meslek örgütlerine STK ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.

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OVP’YE DESTEĞİMİZ TAM

Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın koordinasyonunda katılımcı bir anlayışla hazırlanan OVP, işte bu mücadelemizde bizlere destek verecektir. Program aynı zamanda 2024-2026 döneminde Türk Ekonomisi için kapsamlı bir yol haritası teşkil edecektir. OVP ile Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ekonomik perspektifini de yerli ve yabancı yatırımcılarla paylaşmış oluyoruz. İş dünyamızın ve tüm kesimleriyle toplumuzun destekleriyle OVP’nin ülkemiz ekonomisine en üst düzeyde katkı sağlamasını diliyorum. Hükümet olarak OVP’ye desteğimizin tam olduğunu ifade etmek istiyorum.

YEDİ TEMEL ALANDA REFORM

Daha güçlü, güvenli ve müreffeh Türkiye hedefi doğrultusunda ekonomideki ilk yol haritamızı OVP ile ortaya koyuyoruz. Programımızda temel ilkeler, politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki ekonomik büyüklükleri paylaşırken hiçbir sorunu görmezden gelmedik. Önceki dönemden farklı olarak yeni programda yapısal dönüşümlere özel bir başlık açtık. Temel konuları bir takvim ile programın önemli bir parçasına dönüştürdük. Büyüme ve ticaretten fiyat istikrarı ve finansal istikrara, beşeri sermaye ve istihdamdan yeşil ve dijital dönüşüme, afet yönetiminden kamu maliyesiyle iş ve yatırım ortamına yedi temel alanda öncelikli reform adımlarını belirledik.

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TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Program döneminde ekonomik büyümeden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Yüksek katma değerli yatırımların önünü açarak ve finansmanını kolaylaştırarak sağlıklı ve kaliteli bir büyüme sağlayacağız. Bununla birlikte sıkı para politikasının da desteğiyle enflasyonu yeniden tek haneye düşürecek, cari işlemler dengesini iyileştireceğiz. 6 Şubat depremlerinin yaralarının en kısa sürede sarılması gündemimizin ilk sırasında yer almaktadır.

DEPREM BÖLGESİNE 1 TRİLYONLUK KAYNAK

Programın ilk yılında tüm kaynaklarımızı deprem bölgesinin yeniden inşa ve ihyasına göre tahsis ettik. Ek bütçe ile bölgeye 762 milyar lirayı ayırmıştık. 2024 yılında deprem bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak ayıracağız. Program döneminin tamamında yaklaşık 3 trilyon lira kaynak deprem bölgesi için kullanılmış olacaktır. Bu kaynakla afetzedelerimizin konut ihtiyacını hızla giderirken, zarar gören tarım ve sanayi alanlarıyla tüm alt yapı ayağa kalkacaktır.

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GELİR DAĞILIMINI İYİLEŞTİRME ÖNCELİĞİ

Depremin sebep olduğu tahribatı ortadan kaldırırken dengeli bir ekonomik büyüme ile istihdamı artırmak, enflasyonu tek haneye düşürerek gelir dağılımını iyileştirmek önceliğimizdir. Bu 3 yıllık dönemde enflasyonla mücadele sürecini destekleyici bir çerçevede ekonomik büyümede dengelenmeyi, yüksek katma değerli özel sektör yatırımlarının öncülüğünde ortalama yüzde 4.5 oranında büyümeyi hedefliyoruz. Yaşadığımız afete ve diğer olumsuz şartlara rağmen yüzde 3 civarında beklenen dünya ortalamasının üzerinde büyümeye devam edeceğiz. Dönem sonunda tarihimizde ilk kez 1.3 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklük ve 14 bin 855 dolara çıkan, buranın altını çiziyorum, fert başına milli gelir ile yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmeyi öngörüyoruz.

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İSTİHDAM ÜÇ YILDA 2.7 MİLYON ARTACAK

Tıpkı daha önce olduğu gibi yine orta vadede tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız. Mali disiplinle gerçekleşen dezenflasyon süreci güven ve istikrar ortamını pekiştirerek iş ve yatırım ortamızı iyileştirecek, ihracat odaklı bir büyüme iklimi sağlayacaktır. Orta vadede bir taraftan orta vadeli enflasyon hedefiyle uyumlu gelirler politikası izlerken diğer taraftan vatandaşlarımızı özelikle sabit ve dar gelirli kesimlerimizin alım gücünü yükselteceğiz. Program döneminde istihdamın yıllık ortalama 909 bin kişi, toplamda da 2.7 milyon kişi artmasını ve işsizlik oranının program dönemi sonunda tek haneli rakamlarda gerçekleşmesini hedefliyoruz.

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İHRACATI 300 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ

Politikalarımızın merkezine yeşil ve dijital dönüşümü içeren iki dönüşümü koyduk. Bu şekilde ürün ve hizmetlerimiz teknolojik kompozisyonu iyileştirmeyi hedefliyoruz. İhracatımızı 300 milyar doların, turizm gelirlerimizi ise 70 milyar doların üzerine çıkararak mal ve hizmet ihracatı gelirlerimizi tarihi seviyelere ulaştıracağız. Temel ithalat kalemimiz olan enerjide doğalgaz ve petrol arama ile üretimine yönelik attığımız hızlı adımların katkısını daha fazla göreceğiz. Ataşehir’de şu andaki İstanbul Finans Merkezini aynı zamanda bizim enerji HUB’ımız haline getireceğiz. Yani burada doğalgazın da bütün madenlerin de değerlendirmesi yapılacak. Dünya buradan takip edecek. Ve bütün bunlarla beraber son Soçi ziyaretim de Sayın Putin’le yaptığımız görüşmelerde aynı şekilde Trakya Doğalgaz HUB’ı olarak o da yine planlaması içerisinde ayrıca yürüyecek.

KKM GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ

Üç yıllık dönemin sonunda cari işlemler açığının yüzde 4’ten yüzde 2 civarına inmesini öngörüyoruz. Kur korumalı mevduat sistemimiz görevini yerine getirmiş, kur istikrarını sağlamada önemli katkı sağlamıştır. Kur korumalı mevduatlarımızın kur istikrarının pekiştiği bir zeminde Türk Lirası mevduatlara dönüşmesinin yolunu açacağız.

DİJİTAL TL’DE TAKVİM AÇIKLAYACAĞIZ

Dijital Türk Lirasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili takvimi ayrıca paylaşacağız. Katılım finans sektörümüzün sigortacılık dahil tüm alanlarıyla gelişmesi ve İstanbul Finans Merkezi projemizde ana unsur olması için destek vereceğiz. Yenilikçi, kapsayıcı ve dinamik katılım finans sektörü için katılım esaslı faaliyet gösteren Fintech’leri destekleyeceğiz. Katılım finansta İstanbul’umuzu küresel merkezlerden biri haline getireceğiz. Gelir, kurumlar ve vergi usul kanunları başta olmak üzere temel vergi kanunlarında yatırımcı dostu sade anlaşılır ve adil bir vergi sistemi oluşturmaya yönelik düzenlemeler yapacağız.

Türk vergi sistemini karbon fiyatlandırma çerçevesinde gözden geçireceğiz.

2053 SÜRECİNİ DE BAŞLATACAĞIZ

Bu kapsamda 2024 yılı merkezi yönetim bütçesi kanun teklifine yönelik ödenek teklif tavanları belirlemiş bulunuyoruz. İnşallah Meclisimizin de onayını aldıktan sonra 2024 uygulamayı hedeflediğimiz tüm çalışmaları hızla başlatmış olacağız. Ayrıca ekim ayında Meclis’e sunacağımız 2053 perspektifiyle hazırladığımız 5 yıllık kalkınma planı ve program dönemini de içeren bir atılım sürecini başlatacağız. OVP’nin şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”