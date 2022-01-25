Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİSK heyetini kabul etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Çok soğuk iddia Sebebi o vortex mi'Çok soğuk' iddia! Sebebi o vortex mi?#Kar Yağışı
Resmi açıklama geldi Acun Ilıcalının hoca kararı Adada tartışma yarattı...Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın hoca kararı Ada'da tartışma yarattı...#Acun Ilıcalı
En kritik kanıt... Gizlenen Wuhan yazışmalarıEn kritik kanıt... Gizlenen Wuhan yazışmaları#Wuhan
İstanbulda beklenen kar yağışı başladı Dünkü gibi olur muİstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Dünkü gibi olur mu?#Yoğun Kar
Bakan Karaismailoğlu CNN TÜRKte açıklama: Hava, kara ve demir yollarında son durumBakan Karaismailoğlu CNN TÜRK'te açıklama: Hava, kara ve demir yollarında son durum#Istanbul
Kar esareti 4 noktaya çığ düştü... Yolcu minibüsündekiler son anda kurtulduKar esareti! 4 noktaya çığ düştü... Yolcu minibüsündekiler son anda kurtuldu#Kar Yağışı
Vahşetin nedeni ortaya çıktı Yasak aşkını söylemesin diye kızını boğarak öldürmüşVahşetin nedeni ortaya çıktı! Yasak aşkını söylemesin diye kızını boğarak öldürmüş#Esmanur
Zorunlu hale gelmişti... 1 Şubattan itibaren kaldırılacak 3 koşul aranacakZorunlu hale gelmişti... 1 Şubat'tan itibaren kaldırılacak! 3 koşul aranacak#Omicron
İklim krizi vücudumuza neler yapacak Sivrisinekler, buzullar ve böbrek taşları...İklim krizi vücudumuza neler yapacak? Sivrisinekler, buzullar ve böbrek taşları...#İklim Krizi
ABDden sporcularına uyarı... Oraya mutlaka kullan-at telefonla gidinABD'den sporcularına uyarı... Oraya mutlaka 'kullan-at' telefonla gidin! '#Pekin Olimpiyatları
Ünlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum Canlı yayına bağlandıÜnlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum! Canlı yayına bağlandı#Şafak Sezer
Yatırımcılar tedirgin Kripto kışı mı geliyorYatırımcılar tedirgin! 'Kripto kışı' mı geliyor?#Kripto Para Piyasaları
Usta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandıUsta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandı!#Ayberk Pekcan
Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar Ama bir şartla...Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar! Ama bir şartla...#COVID-19
Sarar çifti darp edilmiş, evleri soyulmuştu İlk kez hakim karşısında: Motosikletleri minibüsle getirmişSarar çifti darp edilmiş, evleri soyulmuştu! İlk kez hakim karşısında: Motosikletleri minibüsle getirmiş#Eskişehir
HABERLEREkonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİSK heyetini kabul etti

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TİSK#Vedat Bilgin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akyol ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde TİSK Başkanı Akyol ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Vedat Işıkhan da hazır bulundu.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Yönetim Kurulu Üyelerini Çankaya Köşkü’nde kabul etti. pic.twitter.com/Sod82Ctr54

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TİSK#Vedat Bilgin

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail