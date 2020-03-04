Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 3 şirket birleşti, TÜRASAŞ ortaya çıktı

Türkiye raylı sistem araçlarını üretmek için hamlede bulunmaya devam ediyor. Hızlı tren alanında büyük yatırımlarda bulunulmasının ardından Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla TÜRABAŞ kuruldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi’nin bağlı ortaklıkları olan Türkiye Vagon Sanayi (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif Motor Sanayi (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi (TÜDEMSAŞ)’ın birleştirilmesiyle Türkiye Raylı Sitem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRABAŞ) kurulmuş oldu.

TÜRABAŞ’ın merkezi Ankara’da bulunacak. TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ’ın tüzel kişilikleri TÜRABAŞ’ın ticaret siciline kaydolduğu anda sona erecek. Üç şirketin birleşmesiyle birlikte tüm hak ve yükümlülükler, taşınır ve taşınmazlar ile personeller TÜRASAŞ’a devrolacak.