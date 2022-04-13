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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: İşte ek istihdam programının detayları

#Ek İstihdam#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: İşte ek istihdam programının detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü kabine toplantısında ek istihdam desteğini açıklayarak, "İşbaşı eğitim programı kapsamında, mevcut çalışanlarının üzerine alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretlerini ve destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak" dedi. Açıklanan ek istihdam projesiyle ilgili detaylar belli oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası dün açıklamalarda bulundu. Ek istihdam projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şu detayları vermişti:

"İşbaşı eğitim programı kapsamında, mevcut çalışanlarının üzerine alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretlerini ve destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşverenlerimizi istihdam garantili yeni işbaşı programımızdan yararlanmaya çağırıyorum. 

2b arazi satışlarıyla ilgili başvuru ve ödeme sürecini de 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık.

Tarım amaçlı kullanılmak üzere çiftçilerimize ecri misil bedelinin yarısına 10 yıl süreyle kiralama imkanı getirdiğimiz hazine taşınmazlarında da başvuru süresini kaldırıyoruz. Süresi bitenler araziyi yeniden kiralayabilecek, 10 yıllık süreyi bitirenler de satın alabilecektir."

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EK İSTİHDAM PROGRAMININ DETAYLARI BELLİ OLDU

TRT Haber'de yer alan habere göre, iş başı eğitim programına katılacak işçiler için başvuru şartları şöyle:

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, iş verenin birinci veya ikinci derece hısmı olmamak, başvurulacak iş yerinde başvuru tarihinden bir yıl önce sigortalı olmamak.

İşçiler, başvurularını Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri, hizmet merkezleri ve İŞKUR e-Şube'den yapabilecek.

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Başvuru yapacak iş verenlerde de şu şartlar aranacak:

En az 5 sigortalı çalışanı olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak.

Program nasıl uygulanacak?

-Çalıştırılan sigortalı sayısının yüzde 30'una kadar katılımcı talep edilebilecek,

-Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki iş yerleri için en fazla 6 ay uygulanacak, diğer sektörler için en fazla 3 ay verilecek,

-İşveren program süresinin en az 3 katı kadar süreyle istihdamı taaahhüt edecek.

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#Ek İstihdam#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine Toplantısı

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