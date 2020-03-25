Covid-19 Almanya ekonomisini yüzde 20 küçültebilir

Politico’nun haberine göre, Ifo Enstitüsü’nün son anketi de, iş dünyası güven endeksinin Şubat ayındaki 96.0 rakamından 86.1’e gerilediğini gösteriyor.

Ifo Ekonomisti Klaus Wohlrabe ülkede ağır bir durgunluk yaşanacağını ve bu durumun en az iki çeyrek süreceğini beklediğini vurguladı.

Almanya hükümeti, parlamentodan anayasada yer alan borç üst limitini geçici olarak kaldırarak, 750 milyar eurodan daha büyük bir kurtarma paketinin önünü açmasını istiyor.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, hükümetin Covid-19 salgını ile etkili bir mücadele edilmesine olanak tanınması için borçlanma sınırının askıya alınması gerektiğine dikkat çekti.

Parlamentonun alt kanadı Bundestag’da konuşan Scholz, borçlanma ile finanse edilecek 156 milyar euro tutarındaki ek bütçenin Almanların sağlığını koruyacağını ve zor durumdaki şirketleri ayakta tutacağını ifade etti.