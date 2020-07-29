Corona virüs Boeing'i zora soktu! Üretimi azaltacak

İkinci çeyrek satışları salgın nedeniyle %25 düşen Boeing 787 ve 777 jet programlarının üretimini azaltacağını ve 737 MAX üretimini artırma planlarını erteleyeceğini açıkladı.



Boeing'in net zararı ikinci çeyrekte 2.40 milyar dolara geriledi. Boeing bir önceki yılın aynı döneminde 737 MAX uçuşlarının durdurulması nedeniyle 2.94 milyar dolar ile rekor zarar açıklamıştı.



Boeing satışlarının 15.75 milyar dolardan 11.81 milyar dolara düştüğünü açıkladı.