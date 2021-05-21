Çocuklar için BES’lenme zamanı

Yeni yasaya göre ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına Bireysel Emeklilik Sistemi’nde birikim yapabilecek. Ebeveynler ile üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan ve şartları uyan dernek, vakıflar ve sandıklar, yurtiçi ya da yurtdışındaki birikimlerini 31 Aralık 2023’e kadar kısmen veya tamamen BES’e aktarabilecek. AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, “3 sene içerisinde 18 yaş altı BES’e katılımın 923 bin civarı olmasını ve 3 milyar lira civarında birikim tutarına ulaşmasını, 10 sene içinde yaklaşık 2,5 milyon küçük vatandaşın BES’e katılmasını ve 32 milyar liralık tasarrufun oluşmasını ümit ediyoruz” dedi.

MİKRO İŞLETMELERE AŞI

Yasanın diğer maddelerine göre mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022’ye kadar kullandıkları kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşürebilecek. İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresi, 31 Mayıs 2021’e kadar durduruldu. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin adı “Finansal İstikrar Komitesi” olarak değiştirildi. Bu komide yeniden yapılandırılacak.

TAHSİS ÖDEMELERİ ERTELENDİ

Üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin, 1 Ocak 2021 ile 21 Aralık 2021 arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken ödemelerin süreleri, başvuru şartı aranmaksızın 30 Kasım 2022 tarihine kadar ertelenecek. Karayolları Trafik Yasası’ndaki değer kaybı tazminatı hükümlerini yeniden düzenleyen maddeler ise tekliften çıkarıldı.

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