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Çip krizi otomotiv ihracatını düşürdü

#Çip Krizi#Otomotiv#İhracat
Çip krizi otomotiv ihracatını düşürdü

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğ’inden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv endüstrisinin eylül ayı ihracatı, 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5 gerileyerek 2.5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

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Ocak-Eylül 2021 döneminde otomotiv dış satımı ise geçen senenin aynı aylarına göre yüzde 24 artışla 21.3 milyar dolar oldu. Bu süreçte aylık ihracat ortalaması 2.36 milyar dolar olan sektör, Türkiye dış satımında yine ilk sırada yer aldı. Tedarik endüstrisi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 1 milyar 48 milyon dolara ulaşırken, binek otomobil dış satımı yüzde 29 azalarak 642 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 17 artarak 570 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs dış satımı ise yüzde 26 azalarak 118 milyon dolar oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Küresel çapta etkili olan yarı iletken çip krizi nedeniyle motorlu araç üretiminde yaşanan kesintiler, otomotiv ihracatımıza olumsuz yansımaya devam ediyor. Binek otomobiller ve otobüs-midibüs-minibüs ihracatında çift haneli düşüş yaşadık. Bununla birlikte eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatımız çift haneli arttı. Eylül ayında Birleşik Krallık, en büyük ihracat pazarımız olan Almanya’yı bu yıl ilk kez geçen ülke oldu” dedi.

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#Çip Krizi#Otomotiv#İhracat