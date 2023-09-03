Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu, Hürriyet’e konuştu: Çin’den yerel para vurgusu

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Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Çin-Türkiye ilişkilerinin geniş bir gelişme perspektifi sunduğunu belirterek, “Her iki taraf da çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımak konusunda geniş bir mutabakata vardı” dedi. Hürriyet’e konuşan Liu, şunları söyledi:

GENİŞ BİR MUTABAKATA VARILDI

Çin ve Türkiye, yükselen piyasa ülke temsilcileri ve gelişmekte olan büyük devletler. İki ülke geniş ortak çıkarlara ve büyük işbirliği potansiyeline sahip. Son yıllarda, iki ülke liderlerinin stratejik liderliğinde Çin-Türkiye ilişkileri gelişme gösterdi ve çeşitli alanlardaki işbirliği verimli sonuçlar kazandı. Mayıs ayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar kazandıktan sonra, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping hemen tebrik mektubu gönderdi ve özel temsilci göndererek, Cumhurbaşkanı’nın göreve başlama törenine katıldı. Bu da Çin-Türkiye ilişkilerine verdiği önemi tam anlamıyla gösteriyor.

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Yakın zamanda, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politik Büro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü Wang Yi Türkiye’yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile önemli görüşmelerde bulundu. Çin tarafı, Türkiye’nin bağımsız olarak kendi koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemesini desteklediğini belirtti. Türk tarafı ise Tek Çin politikasına bağlı olduğunu, Çin’in kalkınmasını karalamaya ve engellenmesine karşı olduğunu ifade etti. Her iki taraf da çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımak konusunda geniş bir mutabakata vardı.

46 MİLYAR LİRALIK YEREL PARA KULLANIMI

Çin ve Türkiye arasında finansal işbirliği iyi bir temele sahip. 2012 yılında Çin Halk Bankası ve Türkiye Merkez Bankası arasında yerel para birimi döviz takası anlaşması imzalandı. Anlaşma, üç kez yenilendikten sonra, mevcut döviz takas miktarı 10 milyar Yuan/3 milyar Türk lirasından 35 milyar Yuan/46 milyar Türk lirasına genişledi. Şu anda, anlaşma başarılı bir şekilde uygulanmakta ve Çin-Türkiye finansal işbirliği derinlemesine gelişmekte. Her iki taraf, yerel para birimleriyle doğrudan ticareti teşvik etmekte. 2022 yılı sonu itibarıyla, Yuan ile yapılan ödeme miktarı 4.15 milyar ve Yuan döviz işlem hacmi 14.2 milyar oldu. Bu da çift taraflı ticaret ve yatırım finansmanı için daha fazla kolaylık sağlıyor.

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İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Son yıllarda Çin-Türkiye arasındaki ticaret hacmi sürekli genişliyor. Çin tarafının istatistiklerine göre, 2022 yılında Çin-Türkiye mal ticareti 38.55 milyar dolara yükseldi ve yıllık yüzde 12.8’lik artış gösterdi. Çin’in Türkiye’ye yaptığı yatırımlar da sürekli artıyor. 2022 yılı sonu itibarıyla, Çin’in Türkiye’ye olan tüm sektörlerdeki doğrudan yatırımı 2.4 milyar dolar, toplam yatırım miktarı ise

3.2 milyar doları aştı. Şu anda, Çin-Türkiye ticaret ve yatırım işbirliğinde Çin Yuan’ın payı düşük olsa da, bu durum büyüme alanının geniş olduğunu gösteriyor. Çin tarafı, Türkiye’nin finansal düzenleyici kurumları, bankacılık sektörü ve iş dünyası ile iletişim ve işbirliğini derinleştirmeyi,

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Çin ve Türkiye şirketlerinin yerel para birimiyle ödeme yapma konusundaki istekliliğini ve proaktivitesini artırmayı ve iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve finansal işbirliğini sağlamlaştırmayı arzuluyor.

KUŞAK YOL VE ORTA KORİDOR

Geleceğe yönelik olarak, Çin-Türkiye ilişkileri geniş bir gelişme perspektifi sunuyor. İki ülke, kendi milli kalkınma yollarında birbirlerine destek olacak, birbirlerinin temel çıkarlarını karşılıklı olarak gözetecek, stratejik güveni artıracak ve ikili ilişkilerin politik temelini güçlendirecektir. ‘Kuşak ve Yol’inisyatifi ile ‘Orta Koridoru’ projesi derin bir şekilde uyumlaştırılmalı. Böylece daha yüksek seviyede karşılıklı fayda sağlanarak iki ülke ilişkilerine yeni bir dinamizm kazandıracak.”