Çin’e ihracatta ‘lobi’ atağı

İŞ dünyası, zeytinyağı ihracatında İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi rakip ülkelerle rekabette öne geçmek için ‘ürün bazlı lobi’ sisteminin hayata geçirilmesini önerdi. Çin’in, dünyanın en büyük zeytin ve zeytinyağı ithalatçısı olduğunu belirten Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, ürün bazlı lobi sistemiyle Türkiye’nin büyük avantaj yakalayacağını kaydetti. Beşer, Türkiye ile Çin arasında sınırsız ticaret ve işbirliği potansiyeli olduğunu söyledi. Türkiye’nin Çin’den ortalama her bir dolarlık mal satışına karşılık 8 dolarlık mal ithal ettiğini belirten Beşer, Hürriyet’e şu açıklamalarda bulundu:

OTOMOTİV FIRSATLARI

Türkiye’nin ihracatında Çin’in payı 1.7 iken ithalattaki payı ise 9.2’dir. Türkiye’nin Çin’e ihracatında potansiyel olarak öne çıkan gıda ürünleri arasında üzüm, hurma, incir, kakaolu gıdalar, zeytinyağı, tekstil ürünleri arasında kürkler, pamuklu mensucat, pamuk ipliği, deri yer alıyor. Otomotiv ürünleri arasında motorlu taşıt parçaları, dış lastikler bulunuyor. Bu saydıklarımız Çin’in son yıllarda ithal etmeyi arttırdığı mal grupları arasında sayılıyor. Otomotiv yedek parça ihracatı için büyük fırsat var. Bursa, Denizli, Kocaeli’de büyük firmalarımız var. Çin’e ihracat için işlerini bire üç büyütmeleri gerekiyor. Sektörün bu gücü var.

ÇİN’E FUTBOL İHRACATI



Türkiye ile Çin arasında sınırsız bir ticaret ve işbirliği potansiyeli var. Köklü geçmişlere sahip, dünya çapında milyonlarca taraftara sahip olan spor kulüplerimizin yapılan tanıtım çalışmaları ve yatırımlarla her geçen gün futbola ilginin arttığı Çin’de spor okulları açılması, futbol kampları kurulması yoluyla ülkemizin bu alandaki birikimini, deneyimini ve heyecanını Çinli futbolseverlerle paylaşması mümkün olacaktır.

LOBİ OLUŞTURMALIYIZ

Çin’in ekonomik başkenti diyebileceğimiz Şangay’da bütün dünyadan binlerce firmanın katıldığı çok önemli bir fuar olacak. Söz konusu fuara 2019 yılında Türkiye’den 59 firma katılmıştı. Bu sayıyı bir an önce arttırmamız, daha çok sayıda Türk firmasının çok iyi bir organizasyonla İtalya, İspanya ve Yunanistan’ın zeytinyağı üzerine çalışan firmalarının yaptığı gibi ürün bazlı lobiler oluşturarak bu fuara katılmalıyız. Bu bakımdan eylül ayında işadamlarıyla gideceğimiz Çin’de düzenlenecek fuar büyük önem taşıyor.