Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Çin'de enflasyon yavaşladı

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Enflasyon#Ekonomi
Çinde enflasyon yavaşladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 06:43

Çin'de TÜFE ve ÜFE tarafında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre düşüşler yaşandı.

Haberin Devamı

Çin ekonomisi koronavirüs tedbirleri ve kurak geçen dönem nedeniyle ekonomik aktivitesinde yavaşlama görüldü.

Çin'de ÜFE, Ağustos ayında Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Ağustos ayında TÜFE geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 arttı. Temmuz ayında yüzde 2,7 artmıştı. Ekonomistler Ağustos'ta TÜFE'nin yüzde 2,8 artmasını bekliyordu.

Gözden Kaçmasın

Bakanı Nebati: Paketlerle dar gelirlileri rahatlatacak tedbirleri alıyoruzBakanı Nebati: Paketlerle dar gelirlileri rahatlatacak tedbirleri alıyoruzHaberi Görüntüle

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DA GERİLEDİ

Çin'de gıda fiyatlarındaki artış Temmuz'da yüzde 6,3 gerçekleşirken Ağustos'ta yüzde 6,1'e geriledi.

ÜFE'DE ARTIŞ SINIRLI KALDI

Üretici fiyatlarında da Ağustos ayında artış sadece yüzde 2,3 seviyesinde kaldı. Temmuz ayında yüzde 4,2 olarak gerçekleşen ÜFE için ekonomistler Ağustos'ta yüzde 3,1 oranında gelmesini bekliyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#Enflasyon#Ekonomi

BAKMADAN GEÇME!

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling
UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam

BAKMADAN GEÇME!

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling
UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam