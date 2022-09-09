Çin'de enflasyon yavaşladı

Haberin Devamı

Çin ekonomisi koronavirüs tedbirleri ve kurak geçen dönem nedeniyle ekonomik aktivitesinde yavaşlama görüldü.

Çin'de ÜFE, Ağustos ayında Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Ağustos ayında TÜFE geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 arttı. Temmuz ayında yüzde 2,7 artmıştı. Ekonomistler Ağustos'ta TÜFE'nin yüzde 2,8 artmasını bekliyordu.

Gözden Kaçmasın Bakanı Nebati: Paketlerle dar gelirlileri rahatlatacak tedbirleri alıyoruz Haberi Görüntüle

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DA GERİLEDİ

Çin'de gıda fiyatlarındaki artış Temmuz'da yüzde 6,3 gerçekleşirken Ağustos'ta yüzde 6,1'e geriledi.

ÜFE'DE ARTIŞ SINIRLI KALDI

Üretici fiyatlarında da Ağustos ayında artış sadece yüzde 2,3 seviyesinde kaldı. Temmuz ayında yüzde 4,2 olarak gerçekleşen ÜFE için ekonomistler Ağustos'ta yüzde 3,1 oranında gelmesini bekliyordu.